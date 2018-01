foto: Tithi Luadthong, Shutterstock

Horoscopul dragostei in luna februarie 2018

In luna iubirii iti vei dori sa scapi de inhibitii, sa treci bariere, sa pasesti pe drumuri neumblate. Vrei sa te dezvalui asa cum esti, fara masti, fara ascunzisuri. Mai ales in primele zile de februarie te simti feminina, senzuala, independenta, capabila sa lupti pentru ceea ce iubesti, dar si dornica de aprecieri si complimente, de dovezi de iubire, de gesturi romantice. Intrarea planetei Venus in Pesti, unde se simte excelent, in data de 11 februarie ne apropie de tot ceea ce iubim si ne aduce experiente intense in doi, uniuni neasteptate si inflacarate.

Luna asta nu doar visezi cu ochii deschisi, ci iti transformi fanteziile in realitate!

Horoscop dragoste februarie Berbec

foto: ladyphoto, Shutterstock

La inceput de luna, buna dispozitie ti se citeste pe chip si o transmiti mai departe. Faci un motiv de sarbatoare din orice, chiar si dintr-o banala seara la film cu partenerul si copiii. Esti optimista, iti faci sperante, planuri si nu fara temei. Si nativele singure sunt coplesite de sentimente multe si intense, te vei convinge in curand daca si reciproce. Scenariile romantice nu lipsesc. Daca descoperi o informatie surprinzatoare despre cineva din familie, nu reactiona imediat, lucrurile nu sunt intotdeauna asa cum par la prima vedere!