foto: Irina Alexandrovna, Shutterstock

Horoscop luna aprilie pentru fiecare zodie

Chiar daca in prima zi a lui aprilie Venus intra in zodia Taurului si ne aduce confort sufletesc, liniste, armonie, nu dureaza mult aceasta stare. Soarele e in Berbec pana pe 20, Mercur in continuare retrograd pana pe 15, determinandu-ne sa reevaluam diverse situatii si relatii si impiedicandu-ne sa avem cea mai fructuoasa comunicare. In privinta sanatatii, se pot reactiva probleme mai vechi, incorect sau insuficient tratate, pe care le putem rezolva acum cu brio.

Tot in aprilie avem Luna Noua in data de 16 (in Berbec) si Luna Plina (in Scorpion) pe data de 30.

Horoscop aprilie Berbec – ai nevoie de rabdare



Esti mai tensionata decat e obicei in prima jumatate a lunii, cu Mercur retrograd la tine-n semn, asa ca discutiile importante si mai ales reprosurile e bine sa le lasi pentru mai tarziu, cand se calmeaza apele si lucrurile se pot rezolva de la sine, chiar fara sa misti un deget. Daca te comporti cu maturitate si te organizezi bine, ai mari sanse sa atragi atentia in mod placut asupra ta, chiar si a celor care nu te aveau la suflet. Poti primi recompense diverse, in special financiare, la serviciu. Iti doresti si reusesti sa fii apreciata, laudata si, poate, promovata. In relatia cu familia, toate-s bune si frumoase.