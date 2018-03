foto: Ivanko80, Shutterstock

Horoscopul dragostei pentru luna aprilie

Horoscop dragoste aprilie Berbec

Din punct de vedere sentimental, Venus in Taur ne face dornici de momente tihnite in cuplu, de zile petrecute in armonie alaturi de cei dragi, dar numai pana pe data de 24 aprilie, cand intra in Gemeni, aducand superficialitate relatiilor si necesitate de a comunica mai mult si mai direct. Daca nu reusim sa ne facem intelesi si tot revenim asupra unor situatii amoroase din trecut si chiar suntem impulsionati sa ne desprindem definitiv de parteneriatele care nu se indreapta in directia potrivita, e de vina Mercur retrograd (pana la jumatatea lunii). In schimb, sentimentele mature se intensifica, iar relatiile stabile se consolideaza.



Viata de familie e linistita, fara intamplari semnificative. Simti nevoia, impartasita de partener, de mai multa intimitate in cuplu, de pasiune si romantism, asa ca ar fi bine sa va rezervati cateva zile si nopti doar pentru voi. E o perioada in care dorinta de apartenta, de daruire, de uniune e extrem de pregnanta pentru Berbeci. Cei singuri se pot implica intr-o relatie, nu neaparat de viitor, doar pentru a trai momente intense in doi. Instinctul e cel care domina luna asta si te obliga sa iei decizii surprinzatoare!