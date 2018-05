Tacute si rezervate, toate zodiile de Pamant sunt pe lista secretoaselor, dar nu numai ele.

5 cele mai secretoase semne zodiacale

Capricornul nu-si dezvaluie urmatorul pas

Capricornul este o zodie foarte practica si nu ezita sa apeleze la diverse tertipuri ca sa ajunga unde isi doreste, pe plan personal, dar mai ales profesional si financiar. Desigur, el stie ca singura cale spre reusita este sa nu vorbesti cu nimeni despre planurile tale, regula pe care o urmeaza cu sfintenie, chiar daca asta presupune sa ascunda adevarul sau sa-ti fure ideile, uneori. Pe cat sunt de priceputi sa afle lucruri despre cei din jur, pe atat de tacuti in privinta propriei vieti.

Fecioara disimuleaza excelent

Greu patrunzi in sufletul unei Fecioare si, chiar cand crezi ca stii totul despre ea, inca mai ascunde o gramada de secrete. Mai mult decat atat, este suficient de convingatoare incat sa te faca sa nici nu banuiesti ca ti-ar putea ascunde ceva. Fecioara se descurca foarte bine si cand vine vorba de pastrat secretele altora. Foarte calculata, nu se intampla prea des sa o ia gura pe dinainte, asa ca duce secretele cu ea in mormant. Cu conditia sa-i castigi prietenia.

Taurii sunt foarte discreti

Chiar daca trec prin experientele cele mai fericite sau, dimpotriva, cele mai dificile pe care ti le poti imagina, Taurii reusesc sa-si ascunda cu multa iscusinta trairile interioare. Ei considera ca anumite lucruri sunt mult prea personale pentru a fi impartasite, asa ca isi pastreaza viata sentimentala doar pentru ei. Nu se confeseaza aproape niciodata, iar momentele pe care le pretuiesc cel mai tare nu sunt pentru ochii si urechile nimanui. Nici in privinta statutului financiar nu sunt mai vorbareti. Acest nativ e in stare sa castige la Loto si sa nu-i spuna nici macar sotiei, iar daca se ambitioneaza, e destul de organizat incat sa rezerve o vacanta in Maldive sau sa cumpere o casa si sa nu se dea de gol pana nu e totul pus la punct.

Varsatorii te tin in suspans

Adora sa vorbeasca, dar nu despre el insusi. Cu cat ii pui mai multe intrebari, cu atat mai putine raspunsuri obtii. E genul de nativ despre care nu vei sti de cate ori a fost casatorit, de ce a divortat sau care-i motivul pentru care si-a schimbat de zece ori locul de munca. Nu vrea sa dea cont si nu accepta sa fie judecat. Pentru a-si pastra libertatea si independenta si a nu deveni vulnerabili, Varsatorii sunt foarte zgarciti in privinta declaratiilor despre trecut si chiar despre prezent. Daca ajung sa iti dezvaluie lucruri personale, ai face bine sa fii extrem de discret, altfel iti castigi un dusman pe viata.

Scorpionul ascunde pasiuni nebanuite

Poate cea mai misterioasa zodie din horoscop, Scorpionii dau mereu senzatia ca au ceva de ascuns sau ca pun ceva la cale. Pot pastra in suflet pasiuni mistuitoare, iar fantomenele pe care le tin ferecate in dulapul cu amintiri din trecut, acolo vor ramane. Acest nativ este secretos mai ales la inceputul relatiilor de iubire. Isi tainuieste latura posesiva, dar si experientele amoroase anterioare, care sunt de obicei multe si tumultoase.

Foto: ladyphoto, Shutterstock