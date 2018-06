Unele persoane sunt foarte atasate de locul in care s-au nascut, altele pur si simplu nu sunt facute sa-si petreaca toata viata in orasul din buletin. Iubesc diversitatea, cauta schimbarea si nu se tem sa iasa din zona de confort. Iata cele trei zodii care ar pleca din tara cu prima ocazie!

3 zodii care pleaca din tara

Berbec - ia mutarea ca pe o provocare

Daca i se iveste o oportunitate de plecare, probabil va spune da de la prima strigare, mai ales daca invitatia suna incitant. Chiar si in lipsa unor aranjamente prestabilite, o data ce in mintea lui a incoltit, ademenitoare, ideea ca ar putea sa-si schimbe viata in bine plecand departe, nimic si nimeni nu-l mai poate face pe un Berbec sa se razgandeasca. E in stare sa se suie in avion sau in tren cu banii din ultimul salariu, numai sa-si incerce norocul. Tot ce e nou e bine-venit. Sigur, au si ei temeri, dar si curaj pe masura. Berbecii cred in sansa lor si, daca sunt ferm convinsi ca plecand vor scapa de griji si vor trai o experienta extraordinara, de obicei chiar asa este. In orice caz, indiferent ca le merge bine sau nu, nu au regrete si nu ezita sa repete experienta.

Varsator – vrea sa invete lucruri noi

Rareori se simt profund legati de tara lor si adesea traiesc cu sentimentul ca in alta parte le-ar fi mai bine. Varsatorii sunt mereu dornici sa descopere, sa exploreze, prin urmare ideea de a cunoaste o noua cultura, alte peisaje, alti oameni il fascineaza din prima clipa. Sociabili, veseli si deschisi, pentru ei nu e deloc greu sa se integreze intr-un grup sau sa se adapteze unui nou loc de munca, mai ales daca au vreo nemultumire in prezent, legata de viata personala sau profesionala. Strainatatea iti ofera sansa sa o iei de la zero, cand schimbi locul, nimeni nu te stie si poti lasa exact impresia pe care ti-o doresti. Sunt convinsi ca de data asta pot face diferenta! Oricum, Varsatorii au in gand ideea ca vor aduce diversitate si armonie oriunde ii vor purta pasii.

Sagetator – adora aventura

Calatoriile sunt pentru Sagetatori ocazii de neratat, iar sa se mute, macar pentru o vreme, in alta tara, poate fi pentru ei aventura vietii. De mici se viseaza explorand taramuri necunoscute, invatand perfect o noua limba, gatind cele mai exotice retete sau casatorindu-se cu un partener excentric. Cand un prieten sau un coleg se muta din tara, cu siguranta Sagetatorul este cel mai invidios si se gandeste in secret ca e o chestiune de timp pana cand va face si el acelasi lucru. Nu trebuie decat sa le propui sa plece cu tine si vor fi cei mai incantati, isi vor face planuri amanuntite si visuri marete. La modul ideal, un Sagetator se va muta de nenumarate ori de-a lungul vietii si de fiecare data va fi la fel de incantat si entuziasmat. Daca e la mijloc si un job bine platit, isi face bagajul si de pe o zi pe alta!