Fie ca le este teama sa nu fie raniti, fie ca nu vor sa fie legati de cineva si sa-si piarda libertatea, unii nativi prefera relatiile deschise, fara juraminte de iubire si planuri de viitor.

4 zodii care se tem de iubire

Rac

Racii sunt una dintre cele mai sentimentale si sensibile zodii. Ei iubesc trup si suflet si sufera enorm atunci cand sunt parasiti. Tocmai de aceea, nu de putine ori refuza sa se mai indragosteasca. Sau, cel putin, asa isi propun. Teama de suferinta este cea care ii face sa devina rezervati, tematori si sa se hraneasca din amintiri. De cele mai multe ori nu reusesc sa ramana singuri pentru multa vreme, caci nu se simt completi fara cineva alaturi. Iar odata implicati intr-o relatie, lasa repede garda jos, chiar daca uneori semnele ca nu e cea mai buna alegere sunt evidente.

Varsator

Desi tin la partenerul de cuplu si nu au ce sa-i reproseze, Varsatorii au obiceiul sa ramana detasati, sa-l lase pe celalalt sa conduca relatia. Pe cat de mult le place sa primeasca, pe atat se tem sa ofere, fiind in general zgarciti cand e vorba de declaratii si demonstratii de iubire. Nu de putine ori li se reproseaza ca sunt reci, superficiali si ca nu dau dovada de suficienta daruire. Adevarul este ca, in adancul sufletului, viseaza la o iubire ca-n filme, dar in viata reala relatiile profunde nu sunt tocmai punctul lor forte.

Gemeni

Teama de plictiseala este cea care ii face pe Gemeni sa fie rezervati in viata amoroasa. Aparent se simt extraordinar alaturi de partener, se distreaza, se potrivesc, dar Gemenii nu se implica sentimental aproape niciodata, mai ales la inceputul relatiei, tocmai pentru a se putea retrage subtil cand simt ca le da tarcoale pericolul blazarii. Le place noutatea mult prea mult pentru a se indragosti profund si a ramane alaturi de un singur partener pentru restul vietii. Din acelasi motiv nu se grabesc deloc spre altar si accepta cu greu sa primeasca pe cineva la ei in suflet.

Sagetator

Este foarte pasional, dar la fel de dornic de aventura. Nu prea ai cum sa legi un Sagetator de tine, fiindca e mereu pe drumuri si face mereu altceva. Nu e genul care vine devreme acasa, cu bomboane de ciocolata si inimioare de plus. Nu ii place sa fie controlat sau sa-si schimbe obiceiurile, asa ca prefera sa copilareasca de unul singur cat de mult se poate. Isi revine repede dupa o despartire tocmai pentru ca, intr-un fel, e de la bun inceput pregatit pentru orice. Prefera sa traiasca clipa, in loc sa se complaca in drame inutile!

