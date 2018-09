Cele trei zodii care se vor bucura de noroc cu carul in luna septembrie.

Gemenii au noroc in dragoste

In prim-plan de septembrie este pentru Gemeni sectorul emotional. Dupa Luna Noua din data de 9, ai parte de energie si de un amalgam de sentimente intense. Tot ce iti lipsea, acum poti sa gasesti. Iubesti, zambesti, simti ca e timpul sa lasi distractia pe locul doi si sa investesti mai mult sentimental, sa te implici, chiar daca inca tii cu dintii de libertate. Poti intalni persoane care sa te poarte catre domenii cu care n-ai mai cochetat inainte, dar care te ajuta sa evoluezi, sa te afirmi. Si din punct de vedere fizic stai bine, corpul tau are o putere extraordinara de refacere, de regenerare. Daca esti mai sensibila din fire si te pricopsesti usor cu diverse boli sau simptome care se incapataneaza sa revina periodic, acum te remontezi in timp record.

Fecioara simte ca renaste

Nu e nimic surprinzator in faptul ca Fecioara e favorita lunii septembrie. Pe langa protectia oferita de Soare, Luna Noua in Fecioara sustine orice initiativa, inlesneste orice schimbare. Deci, daca de ceva vreme tot astepti momentul potrivit sa calatoresti, sa-ti schimbi jobul, sa slabesti, sa iubesti, acum este! Niciun tel nu pare prea inalt pentru tine. Flerul, ambitia si atitudinea potrivita iti aduc pe tava tot ce-ti doresti. Muncesti mai putin, dar mai eficient, te menajezi mai mult si-ti ramane timp pentru tine, pentru relaxare, rasfat, colindat magazine. Te regasesti si te simti alt om. Viata sentimentala merge si ea foarte bine, esti sustinuta de familie si incantata de timpul petrecut impreuna cu ai tai.

Capricornul primeste vesti bune

Lucrurile bune se intampla tocmai cand te astepti mai putin. Este si cazul Capricornului in luna septembrie, mai precis spre finalul ei. Desi ai trecut prin momente dificile, care te-au descurajat si debusolat total, dintr-o data capeti putere, speranta si obstacolele nu-ti mai par atat de greu de depasit. Lucruri pe care ti le doresti din suflet si pentru care ai facut unele demersuri cu mult timp in urma pot prinde contur in aceasta perioada. Cel mai probabil e vorba de o veste privind o calatorie, o afacere, un plan mai vechi de a te muta, de a renova, de a pleca din tara. In vizorul binefacator al astrelor se afla viata profesionala a Capricornilor, iar deciziile bune pe care le iei acum iti vor imbunatati cariera si imaginea pe termen lung. Poti spune ca a meritat asteptarea!