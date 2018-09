Se intampla sa intalnim oameni care, fara sa ne fie iubiti, parinti sau frati, ne inteleg din priviri si sunt langa noi cand avem mai mare nevoie sa ne incurajeze sau sa ne tempereze. Cu ei legam prietenii stranse si ne simtim confortabil in orice moment. Afla care zodie te completeaza cel mai bine!

In ce zodie iti gasesti cei mai buni prieteni

Berbec – Sagetator sau Balanta

Sunt doua zodii opuse, dar amandoua iti pot intra in suflet repejor. Sagetatorul iti intelege dorinta de aventura si te sustine, indiferent ce nebunie ai vrea sa pui la cale, in vreme ce Balanta iti aduce echilibru si te scapa din multe situatii in care altfel te-ai fi aruncat fara sa te gandesti la consecinte.

Taur – Fecioara sau Pesti

Fecioara, pe de o parte, este pentru Taur ca o oglinda. La fel de practica si bine organizata, afinitatea lor este inevitabila. In schimb, Pestii sunt capabili sa tina piept incapatanarii Taurilor, pe care-i pot convinge sa renunte la atatea calcule si sa viseze cu ochii deschisi, din cand in cand.

Gemeni – Gemeni sau Fecioara

Pentru tine, e un noroc sa ai drept prieten pe cineva din aceeasi zodie. Iti intelege perfect nevoia de libertate, este la fel de creativ si curios, asa ca aveti multe lucruri de explorat impreuna. Si cu Fecioara ai ce discuta. Conversatiile voastre savuroase pot dura ore-n sir fara sa va plictisiti.