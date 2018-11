Cine spune despre femei ca sunt sexul slab nu a cunoscut indeajuns de bine una dintre urmatoarele patru zodii feminine.

4 cele mai puternice zodii feminine

Capricorn – independenta financiar

Femeia Capricorn este una dintre cele mai mature, intelepte si responsabile din zodiac. Ea isi doreste alaturi un barbat care sa ii ofere siguranta si stabilitate, dar niciodata nu se va baza doar pe el in privinta confortului material. Un model de disciplina si organizare, munceste si castiga indeajuns incat sa se descurce de una singura, fara niciun ajutor din partea nimanui. Este conservatoare si categorica, uneori distanta si rece, dar aceasta prudenta ii asigura aproape intotdeauna castig de cauza.

Leu – periculoasa profesional

Nu degeaba exista expresia: te lupti ca o leoaica. Este o femeie puternica, plina de viata, care va domina intotdeauna si nu va fi niciodata usor de cucerit, in schimb isi va propune mereu sa cucereasca lumea. Cand isi doreste ceva, femeia Leu nu se teme sa concureze cu nimeni pentru a obtine lucrul respectiv, indiferent ca e vorba de un iubit, de o bijuterie scumpa sau de un job de vis. Rolul de lider i se potriveste atat de bine, incat nu se indoieste nicio clipa de sansele ei si nu de putine ori are in subordine barbati care o respecta si o invidiaza.

Taur – de neclintit emotional

Hotarata, incapatanata si foarte ambitioasa, femeia Taur are oricata rabdare pana isi atinge scopul propus. O zodie foarte stabila emotional, nu se pierde cu firea atunci cand apar piedici in calea visului ei si este aproape imposibil sa o clintesti din drum. Ramane realista si pragmatica indiferent de ostilitati si gaseste rezolvari la orice problema. Vrea sa aiba intotdeauna dreptate si nu se lasa pana cand nu se intampla totul cum vrea ea, chiar daca asta inseamna sa-i organizeze si sa-i ghideze pe ceilalti ca pe niste copii nestiutori.

Berbec – puternica fizic

Desi are, de cele mai multe ori, o constitutie firava, femeia Berbec e prima care s-ar lua la intrecere cu barbatii in orice domeniu, chiar daca e vorba de ridicat greutati sau pus pe fuga vreun hot de buzunare. Se bazeaza numai pe ea insasi, stie ca poate orice si nu se descurajeaza niciodata. Bataioasa, nu o sperie nimic si daca are ghinionul sa cada, asta o ambitioneaza si mai tare. Are multa incredere in ea si e convinsa ca nimeni n-ar putea rezolva o problema mai repede si mai bine.