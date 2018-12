Luna Noua in Sagetator din 7 decembrie a dat startul unor aspiratii inalte, dorinta de a ne largi orizonturile, in vreme ce Venus in Scorpion vine cu pasiune si posesivitate. Mercur reintra in joc, in mers direct in Scorpion pana pe 13 decembrie (dupa ce a fost retrograd aproape o luna), apoi trece in Sagetator si ne aduce in tot acest timp profunzime, intuitie, ne ajuta sa ne concentram si sa negociem mai bine.

Soare, Jupiter, Mercur si Luna Noua in Sagetator

Cu siguranta, Sagetatorii nu au o luna tocmai linistita, dar asta nu e deloc rau. Experientele care li se pregatesc sunt unice si fabuloase. Dar nu numai ei se bucura de aceste daruri de la astre. Luna Noua din data de 7 decembrie in Sagetator ne face, incepand de la aceasta data, indiferent de zodie, sa visam cu ochii deschisi: la o viata mai buna, la un job mai bine platit, la concedii si calatorii. Sunt excelente elanul si optimismul care ne cuprind, dorinta nestavilita de a ne imbunatati propriul trai, de a ne schimba viata si trebuie sa profitam de ele intreaga luna. E bine sa nu ne aruncam cu capul inainte si sa evaluam atent sansele reale de a obtine ce ne dorim. Avem tot felul de oportunitati, sentimentale si financiare, unele de-a dreptul neasteptate.

Aglomeratia de astre din Sagetator ii fac pe acesti nativi neobisnuit de activi, dornici sa rezolve multe lucruri dintr-o data, fiindca nu au rabdare sa astepti dupa nimeni si nimic. Acum e timpul lor!

Urmeaza o perioada favorabila comunicarii, exprimarii verbale sau scrise si, mai ales, studiilor.

Multi (Sagetatori sau nu) isi vor propune si chiar se vor inscrie diverse cursuri, vor face specializari, vor obtine atestate, diplome care in viitor se pot dovedi utile. Nu te abtine! Da curs dorintei de a citi mai mult, de a invata o limba straina. Favorizati sunt si cei care chiar luna asta trebuie sa-si demonstreze talentul si cunostintele.

Riscul pentru Sagetatori: sa exagereze in toate aspectele si sa se epuizeze, sa ramana fara energie. Fa lucrurile pe rand si alege doar acele proiecte cu sanse reale de a se materializa in viitor.

Venus in Scorpion ne aprinde in plina iarna

Din 2 decembrie pana pe 7 ianuarie Venus este prezenta in Scorpion.

Relatiile vor deveni mai intense, pline de emotie, vom cauta sa intelegem ce ne apropie si ce ne indeparteaza de partener. Suntem dintr-o data mai romantici, mai sensibili, dar si lipsiti de inhibitii si dornici de experiente noi intre asternuturi si in afara lor.

Daca viata ta sentimentala a intrat intr-o rutina plictisitoare, in urmatoarele saptamani s-ar putea sa ti se faca dor de acele vremuri in care totul mergea lin si n-aveai nicio grija. Venus in Scorpion te impinge in tot felul de nebunii, buclucuri sentimentale si te face sa nu mai raspunzi de faptele tale. Relatii interzise, iubiri nebunesti, daruire dincolo de ratiune. Nu-ti pasa de riscuri, de principii, de consecinte, tu stii una si buna: iubirea ta trebuie implinita acum.

Tot ce nu ai voie te tenteaza si totul este trait la extrem. Chiar daca iubirea pe care o traiesti e legitima si dureaza, poate, de ani de zile, tot nu va fi lipsita de peripetii. Gelozie, posesivitate, mister, suspiciune sunt ingredientele care condimenteaza viata de cuplu. Probleme mai vechi pot reveni in actualitate, pentru a fi discutate deschis si rezolvate. Secretele, problemele mai vechi, tainute, ies acum la iveala. Faci pe victima, pui totul la indoiala, multi vor fi nevoiti sa dea explicatii, sa faca promisiuni, sa isi ceara iertare, sa mai acorde o sansa ori, dimpotriva, se se desprinda din cuplu cu o determinare si chiar inversunare nebanuite. Altii se vor razbuna crunt, sub impulsul trairilor de moment si se vor desparti fara drept de apel de persoana care i-a amagit, i-a mintit, i-a inselat.

Riscul pentru Scorpion: sa amplifice la maximum orice traire, pe cele negative indeosebi. Ai nevoie de calm si de relaxare pentru a-ti limpezi gandurile si planurile.