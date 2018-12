In fiecare an planetele se dovedesc mai darnice cu anumite zodii, cel putin in unele sectoare de activitate. In 2019, 4 zodii capata un plus de curaj si incredere, alaturi de sansa de a se face remarcate in privinta vietii profesionale, sentimentale, pe plan financiar sau chiar in toate aceste aspecte laolalta!

4 zodii pline de incredere in 2019

Capricorn - ai parte de multe oportunitati

E un an in care te eliberezi de poveri si simti ca ai toata sustinerea si resursele ca sa renasti. Daca esti singura, iti poti intalni jumatatea, iar pe plan profesional ajungi exact acolo unde vrei sa fii – ce-i drept, tine si de noroc, dar si de seriozitate. Refuzi sa-ti pierzi timpul cu lucruri marunte, care nu au o finalitate clara. Intotdeauna urmaresti sa progresezi, iar in 2019 astrele te sustin si te ajuta sa te organizezi impecabil. Ai idei bune, planuri precise si suficienta energie incat sa le pui in practica. Multi Capricorni vor capata o pozitie de conducere sau isi vor consolida, intr-un fel sau altul, autoritatea. Angajamente noi, de durata, se intrevad si in privinta vietii de cuplu. Te reindragostesti de partener, de familie, de jobul tau si simti ca viata merita traita.

Berbec – e anul visurilor implinite

In 2019 reusesti sa te aduni, sa-ti pui ordine in ganduri si in prioritati. Esti parca mai matura, mai echilibrata si nu renunti usor, odata ce ti-ai pus ceva in gand. Nu-ti lipseste dinamismul, iar dorinta de a fi mereu pe primul loc te ambitioneaza si iti da putere. E un an in care te faci remarcata usor, ai sanse de angajare in conditii excelente si castigi suficient cat sa-ti ajunga banii nu doar pentru lucrurile esentiale, ci si pentru rasfat. Domeniile avantajate sunt publicitatea si finantele. Daca iti doresti sa te casatoresti, ei bine, si pe plan sentimental lucrurile se misca in directia pe care ti-o doresti tu. Iti exprimi sentimentele cu usurinta, reusesti sa-ti domini partenerul de cuplu si sa-i transmiti mult in putine cuvinte. Cei care sunt sportivi din fire se intrec pe sine si au o vitalitate de invidiat.

Scorpion – urmeaza o perioada foarte productiva

Ca pui pasiune in tot ce faci, se stie. Daca la acest ingredient se adauga mai mult calm, ambitie si perseverenta, devii de neoprit. Norocul iti surade si faci cateva alegeri norocoase, ceea ce te motiveaza si-ti da incredere ca poti mai mult. La serviciu obtii aprecieri si avantaje pe care le urmaresti de multa vreme. Castigi suficient incat sa-ti faci mici placeri sau chiar ca sa-ti indeplinesti o dorinta mai veche, posibil legata de o calatorie cu scop de relaxare sau perfectionare. In viata personala, lasi in urma tot ce a fost neplacut si pasesti spre noi orizonturi. Mandra si plina de tine, le transmiti celor din jur sentimentul ca stii incotro te indrepti, asa ca vei fi luata in serios nu doar la job, ci si acasa. Familia te sustine, te lauda, iar regulile pe care le stabilesti acum devin litera de lege. Toate relatiile, profesionale sau sentimentale, sunt aspectate excelent.

Varsator – reusesti tot ce-ti propui

Iti doresti schimbari si ai suficient curaj si spirit de initiativa incat sa nu le lasi la stadiul de proiect. Este un an in care ti-e scris in stele sa progresezi, sa te desprinzi din situatiile nefaste si sa-ti schimbi vitorul. Chiar daca vei munci mult in 2019, vei fi rasplatita pe masura. Sau iti schimbi locul de munca, sau soliciti cu un curaj nebanuit modificarea unor termene din contract, daca simti ca nu primesti ceea ce ti se cuvine. Lupti si castigi ce meriti, chiar daca unele batalii dureaza mai mult decat iti doresti. Pe plan sentimental, multi Varsatori au sanse de logodna, casatorie sau macar se vor muta sub aceleasi acoperis cu omul iubit. Vei capata mai multa incredere nu doar in tine, ci si in persoana iubita, astfel ca ai parte de echilibru si momente speciale.