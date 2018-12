Cele trei zodii de apa vor primi multa sustinere astrala in anul 2019 si vor putea sa isi indeplineasca cele mai arzatoare dorinte.

Horoscop 2019 pentru zodia Rac

Chiar daca in prima parte a anului ai senzatia ca nimic nu-ti merge conform planului si ca dorintele intarzie sa devina realitate, din primavara pana-n toamna primesti mai multa sustinere astrala si lucrurile se indreapta, incet, in directia dorita de tine. E un an cu multe responsabilitati si sarcini, fie legate de serviciu, fie de un membru al familiei care-ti solicita efortul, timpul si atentia.

Cuplu si familie

Te atasezi profund de oameni si ti-e greu sa pui punct relatiilor chiar si dupa luni sau ani in care nu functioneaza, insa in 2019 iti faci curaj si te indepartezi de persoanele care nu-si merita locul in viata ta, fie ca e vorba de prieteni, sot sau rude apropiate. Simti ca toata lumea trage de tine, ca toti au pretentii prea mari si te zbati intre sentimentul datoriei si teama ca nu vei reusi sa porti pe umeri anumite responsabilitati care iti revin in mod direct sau cu care te impovareaza altii. Ai mare grija la deciziile pe care le iei in primele doua luni din an: orice promisiune sau angajament pot avea bataie lunga. Chiar si asa, va trebui sa-ti asumi alegerile pe care nimeni nu le poate face in locul tau, fara sa te simti vinovata. Unii Raci isi vor salva relatia de cuplu si vor ajunge sa se bucure de liniste, echilibru si armonie, insa nu inainte de a fi pusi la incercare in nenumarate randuri si moduri. Chiar daca treci printr-o multime de stari si provocari, toate se dovedesc, intr-un final, spre folosul tau, indiferent ca este vorba de o ruptura sau, dimpotriva, de consolidarea relatiei.

Bani si cariera

Daca la inceput de an ai senzatia ca toate piedicile din lume apar in calea ta, ca faci ceva gresit, ca trebuie sa schimbi tactica, sa muncesti mai mult sau ca, pur si simplu, e mai bine sa te dai batuta, aceste ganduri se risipesc mai tarziu, odata cu primele reusite profesionale.

Mai ales Racii nascuti in prima parte a lunii iulie vor da dovada de multa ambitie in atingerea obiectivelor legate de munca. Poti primi, prin urmare, o noua functie sau macar o recunoastere baneasca a meritelor, totul prin forte proprii. E important sa-ti sustii parerile, dar sa eviti disputele inutile. Din punct de vedere financiar, castigurile pot fi mai mari, insa la fel sunt si obligatiile. Epuizarea isi va spune cuvantul daca incerci sa multumesti pe toata lumea.

Stil de viata si sanatate

Daca pana acum n-ai pus mare pret pe dieta, in 2019 s-ar putea sa fii nevoita sa o faci. Fie pentru ca acumulezi cateva kilograme care incep sa te complexeze, fie pentru ca medicul te obliga sa urmezi un regim alimentar, poate din cauza unei afectiuni mai vechi pe care n-ai tratat-o cu atentia cuvenita. Cu starea de spirit nu stai pe roze in perioadele in care te simti coplesita de responsabilitati si cheltuieli. Trebuie sa inveti sa-ti gestionezi mai eficient energia si timpul. Insa ai o intuitie brici, care iti indruma pasii astfel incat sa-ti recapeti vitalitatea, starea de bine si pofta de viata.

Indemn astral

Chiar daca zodia te face sa fii o persoana de multe ori negativista, nu te lasa cuprinsa de indoieli, nu cauta motive sa te plangi si nici scuze ca sa nu incerci lucruri noi, joburi noi, relatii noi. Ceea ce refuzi acum poate fi pierdut pentru multa vreme.