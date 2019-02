'Cel mai cel' in functie de zodie. Unde exceleaza zodia ta

Fiecare zodie exceleaza intr-o privinta si niciuna nu este buna sau rea prin excelenta.

Cand sunt intrebati despre zodia lor, unii ezita sa raspunda, altii o spun cu mandrie. Fara doar si poate, unele zodii au o rezonanta mai buna decat altele. Sa fii Leu este oare mai convenabil decat sa fii Rac, sa fii Capricorn este mai de dorit decat sa fii Scorpion? Ei bine, fiecare zodie exceleaza intr-o privinta si niciuna nu este buna sau rea prin excelenta. Iata cateva argumente ca sa fii mandra de semnul tau zodiacal, oricare ar fi el.

Cu ce se mandreste fiecare zodie

Berbec – cel mai energic

Este primul dintre cele 12 semne zodiacale, poate de aceea vrea sa fie mereu pe locul I. Are calitati de lider, multa energie si curaj. Spontaneitatea si sinceritatea sunt doua calitati pe care nimeni nu i le poate contesta. Este foarte hotarat atunci cand isi doreste ceva si vede mereu partea buna a lucrurilor.

Taur – cel mai consecvent

Este o zodie puternica, realista, calculata, pe care te poti baza oricand. Dar si atragatoare, cu un sarm aparte, datorita caruia obtine aproape mereu ce isi doreste. Are o viata linistita, echilibrata, implinita si valori pe care le respecta cu sfintenie. Onestitatea si loialitatea recomanda Taurul ca una dintre cele mai integre zodii.

Gemeni – cel mai popular

Se spune despre ei ca au o natura duala, dar Gemenii sunt inainte de toate o zodie norocoasa, vesela, ai carei nativi se fac usor placuti si iubiti. Sociabili si isteti, interesanti si cocheti, vor fi o companie placuta si cautata. Foarte creativi, flexibili, receptivi la nou, copilarosi, Gemenii parca nu imbatranesc niciodata.

Rac – cel mai bun prieten

Persoanele nascute in aceasta zodie sunt foarte sensibile si sufletiste, binevoitoare, mereu de ajutor pentru ceilalti. Racul este extrem de grijuliu, de loial si de atasat, un familist convins si un prieten protector. Putine alte zodii sunt la fel de romantice, creative si intuitive. In plus, Racul are o memorie extraordinara.

Leu – cel mai curajos

Este una dintre cele mai ravnite zodii, considerat un rege al zodiacului. Oricine spune cu mandrie ca este Leu. Intr-adevar, Leii au trasaturi nobile, sunt puternici, pasionali si foarte loiali. Se fac remarcati cu usurinta si nu este un lucru neobisnuit sa devina lideri si formatori de opinie. Leii sunt increzatori si plini de vitalitate, directi si impunatori.

Fecioara – cea mai organizata

Cand intalnesti o Fecioara, stii ca ai de-a face cu o persoana foarte ordonata, informata, care te va impresiona cu inteligenta si cu sfaturile ei. Este foarte practica si descurcareata, gaseste solutii in orice situatie, bazandu-se pe o logica imbatabila. Ia decizii bine gandite, este foarte chibzuita si devotata oamenilor dragi, cu un job excelent, de cele mai multe ori.