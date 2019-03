Astrologie: 5 zodii care care vor trece prin transformari uluitoare in 2019

In 2019, 5 zodii vor fi puse la incercare si provocate la schimbare, astfel ca la final de an se vor afla cu o treapta mai sus pe scara evolutiei spirituale.

In functie de zodie, impartasim trasaturi-simbol, preferinte si obiceiuri de la care nu ne abatem de bunavoie aproape niciodata. Pestii sunt sensibili, Capricornii distanti, Leii dornici sa preia initiativa… Uneori, insa, viata ne obliga sa ne transformam, sa ne reinventam. In 2019, 5 zodii vor fi puse la incercare si provocate la schimbare, astfel ca la final de an se vor afla cu o treapta mai sus pe scara evolutiei spirituale.

5 zodii care vor avea parte de schimbari majore in 2019

Taur

Se stie ca functionezi dupa o rutina bine pusa la punct, de la care nu-ti place sa te abati. Organizarea si planificarea cat mai in amanunt iti ofera un sentiment de siguranta, care te linisteste si te binedispune. Stii exact ce-ti doresti, incotro te indrepti si n-ai nici cea mai mica intentie sa te abati de la drumul tau. Ei bine, in 2019 va trebui sa te acomodezi cu schimbarea, sa o accepti si sa obtii ce e mai bun din ea. Pentru tine, anul asta lucrurile nu merg conform planului si, ca sa poti sa tii pasul cu evenimentele, vei fi nevoita sa adopti o noua tactica: sa risti, sa te adaptezi din mers si sa ai multa, multa incredere in tine. Atata timp cat crezi ca poti face un animit lucru, fara indoiala vei reusi! Nu te speria, aceasta transformare curajoasa iti va aduce experiente personale si profesionale pentru care ai toate motivele sa fii recunoscatoare.