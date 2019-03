Astrologie: Top 3 zodii sensibile din punct de vedere al sanatatii

De ce esti bolnavicioasa si ce e de facut ca sa-ti intaresti organismul si sa te echilibrezi?

Dintre toate cele 12 zodii, 3 par sa fie hipersensibile. Te doare capul, ba stomacul sau esti racita - suficient de neplacut incat sa-ti dea peste cap ritmul zilnic obisnuit. De ce esti bolnavicioasa si ce e de facut ca sa-ti intaresti organismul si sa te echilibrezi? Raspunsul poate sta in zodia ta.

3 zodii hipersensibile

Rac

Firea ta sensibila te face sa te agiti si sa te stresezi exagerat. Tristetea si depresia nu sunt rare la cei nascuti in Rac, iar ele influenteaza direct imunitatea. Orice mica cearta sau repros te marcheaza intr-un mod neplacut si te incarca negativ. Cu atat mai mult te impresioneaza problemele de familie, despartirile, pierderile. Orice eveniment de acest fel sau o perioada mai stresanta pot reactiva anumite afectiuni, precum insomniile sau intolerantele alimentare. Mananci foarte mult pe sistem nervos si, chiar daca reusesti sa urmezi o dieta echilibrata, problemele cu stomacul, arsurile, greata, indigestia sunt simptome comune.

Este foarte important pentru Raci sa isi spuna oful cu voce tare, sa nu interiorizeze toate problemele, ci sa vorbeasca deschis despre ce ii supara. Poate sa para greu de crezut, dar o gandire pozitiva si o atitudine mai relaxata iti pot imbunatati starea de bine si pot rari starile de slabiciune, alaturi de mai multa odihna si o dieta echilibrata. Alatura-te cu incredere claselor de yoga si invata sa stapanesti, in primul rand, tehnicile corecte de respiratie, pentru un mai bun control asupra propriului corp.

Fecioara

Atunci cand vrei sa ai totul sub control, presiunea la care te supui e foarte mare. Te afecteaza negativ fiecare lucru pe care nu reusesti sa-l faci intocmai cum ti-ai propus. La toate astea se adauga lipsa odihnei, munca in exces, orele suplimentare petrecute la birou si multele responsabilitati pe care ti le asumi la serviciu si acasa – toate se aduna si iti pot influenta negativ sanatatea. Neplacerile cele mai comune au legatura cu digestia. Nu sunt neobisnuite pentru tine simptomele de gastrita, ulcer, sindrom de colon iritabil, dar nici durerile de cap sau alergiile. Problemele cu stomacul afecteaza frecvent persoanele nascute in acest semn zodiacal, iar greutatea prea mica sau prea mare sunt si ele frecvente. Iar cauza este una singura: stresul.

Ca sa te ajuti, e obligatoriu inainte de toate sa slabesti haturile, sa te regasesti, sa intri in conexiune cu tine si sa-ti gasesti echilibrul. Poti face asta prin intermediul meditației zilnice. Incepe cu zece minute in fiecare seara, inainte de culcare. Iar ceaiurile din plante pot fi o solutie excelenta pentru a te debarasa de toxine si de stres.

Pesti

Imunitatea iti joaca feste de cand te stii, iar explicatiile nu sunt greu de ghicit: te incarci cu prea multe probleme, ale tale si ale altora. Se stie despre corpul fizic ca este direct influentat de starea emotionala. Te simti des obosita, fara vlaga pentru ca de multe ori iti faci atatea griji pana cand te epuizezi fizic. La toate astea se adauga predispozitia ta catre tulburari de somn, nervozitate, depresie.

In cazul Pestilor, un alt risc este acela de a face excese, nu neaparat culinare, ci mai degraba in privinta altor vicii, dintre cele menite sa distraga atentia de la problemele zilnice si sa te relaxeze, precum tutunul, alcoolul au unele medicamente calmante. Toate substantele care dau dependenta reprezinta un pericol pentru Pesti.

Solutia in cazul tau e sa practici altfel de activitati linistitoare, dintre cele sanatoase, precum inotul sau plimbarile lungi in natura. Si sa transformi necesarul zilnic de somn in litera de lege. Citeste mult, in special povesti cu final fericit, inainte de culcare – acest ritual iti va aduce nu doar odihna, ci si mai mult optimism.

Foto: By Photographee.eu, Shutterstock