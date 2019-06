Astrologie: Top 4 zodii-psiholog. Sunt cei mai buni terapeuti pentru suflet

Aceste 4 zodii sunt mereu gata sa te asculte si sa te scoata la liman.

Cand ai nevoie sa vorbesti cu cineva, cand e furtuna la tine-n suflet, aceste 4 zodii sunt mereu gata sa te asculte si sa te scoata la liman. Si, fara sa forteze sau sa braveze, stiu ce sa-ti spuna ca sa te simti mai bine in pielea ta, mai puternic si mai optimist.

4 zodii cu abilitati de psiholog

Rac

Pentru o portie generoasa de dragoste, consolare si atentie, Racul este cel pe care trebuie sa-l cauti. Acest maestru al recompenselor parintesti simte de departe cand esti trist, debusolat, vulnerabil, de parca te-ar cunoaste de-o viata, chiar daca sunteti prieteni doar de putin timp. Exact atunci cand te afli in bataia cea mare a vantului, te sprijina si iti ofera un umar pe care sa plangi. Nimic nu-i da o satisfactie mai mare decat sa te invaluie cu grija lui, sa te faca sa te simti protejat si iubit.

Balanta

Cand ai nevoie de cineva care sa-ti deschida ochii si sa te indrume, Balantele sunt mai bune decat orice alt semn zodiacal in a-ti oferi un punct de vedere obiectiv, dupa ce au analizat povestea din toate unghiurile si perspectivele. Sunt mediatori de nota 10, cu un simt imbatabil al corectitudinii si echilibrului, astfel ca reusesc sa te impace si cu tine, si cu ceilalti. De fiecare data Balanta desluseste o varianta de compromis si reuseste sa-ti puna un zambet pe chip. Improvizeaza excelent si nu ramane niciodata in pana de idei, atunci cand treci prin momente dificile.

Pesti

Probabil este cel mai bun psiholog si consilier al zodiacului. Fiind o zodie atat de empatica si cu o capacitate de intelegere profunda a trairilor celor pe care-i are aproape, Pestelui nu ii este greu sa perceapa exact ce se petrece in sufletul tau si de ce anume ai nevoie ca sa te vindeci. Nu trebuie sa-i explici in multe cuvinte prin ce treci, te citeste imediat si iti simt bucuria si tristetea la fel de intens, de parca ar fi sub pielea ta. Tocmai de aceea, multi Pesti devin psihologi, consilieri, preoti si sunt minunati in a-si indeplini misiunea.

Gemeni

Gemenii se pricep mai bine sa vorbeasca decat sa asculte, dar cand ai nevoie de ei, sunt mereu acolo, nu-si gasesc scuze. Reusesc sa interactioneze excelent si sa gaseasca iesiri din situatii care par fara scapare. Te vor face sa intelegi unde ai gresit si cum poti repara ce ai stricat. Vor veni intotdeauna cu solutii neconventionale, care te vor face sa vezi viata dintr-o alta perspectiva, mai optimista si mai luminoasa. Desi sunt foarte rationali atunci cand dau sfaturi, Gemenii reusesc sa-ti ofere prin atitudinea lor un confort emotional nesperat.

Foto: By Zolotarevs, Shutterstock