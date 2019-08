Astrologie: TOP 4 zodii care cu greu te lasa in sufletul lor

Indisponibile emotional la inceput de relatie, cine vrea sa le ajunga la inima are de trecut o platosa deloc usor de doborat.

Unii le percep drept distante si inabordabile, altii le acuza ca sunt insensibile si arogante. Pur si simplu sta in firea lor sa-si impartaseasca povestea, emotiile, gandurile oricand sau oricui. Indisponibile emotional la inceput de relatie, cine vrea sa le ajunga la inima are de trecut o platosa deloc usor de doborat.

4 zodii care isi deschid cu greu sufletul

Berbec

Nu poti spune despre Berbeci ca sunt retrasi sau emotivi, ba chiar unii dintre ei iti vor declara cu dezinvoltura ca te iubesc de la prima intalnire. Nu te astepta insa la sentimente profunde, mai ales in prima parte a relatiei. Pot fi extrem de aerieni si dezinteresati in vreme ce tu visezi la dovezi si legaminte de iubire. Te privesc in ochi, rad, glumesc, dar sunt distrasi, indiferenti la nevoile tale emotionale. Nu din reavointa, ci pentru ca ii preocupa mai mult lucrurile care ii privesc personal decat asteptarile tale nerostite. Tarziu ajung sa spuna „noi“ in loc de „eu“. Au nevoie de timp ca sa-si cunoasca si sa-si accepte sentimentele si ca sa ajunga la un nivel de atasament profund.

Fecioara

Fecioarele pot fi foarte sensibile si emotive, dar numai in prezenta persoanelor in care au incredere deplina si care le-au castigat de mult respectul si admiratia. Foarte greu se apropie si se ataseaza de cineva. Zodie de Pamant, au tendinta sa fie precaute, sa se protejeze sentimental, sa se asigure ca nu li se pregateste o noua dezamagire. Pentru ele, sunt mai importante lucrurile obiective, palpabile, rationale, decat cele subiective, sentimentale. Plus ca le place sa controleze totul si nu invers, sa fie dominate de sentimente mai presus de ratiune. Din exterior, lasa impresia ca sunt distante, cu inima de piatra, poate si un pic rautacioase... In realitate, nu fac decat sa-si nege sentimentele pana cand acestea devin imposibil de ignorat.

Gemeni

Sunt expansivi, populari si comunica excelent, au multi prieteni si iubiti de-a lungul vietii si cu toate astea rareori se implica trup si suflet intr-o relatie. Gemenii se tem de doua lucruri: sa fie respinsi sau sa fie sufocati cu prea multa iubire. Asa ca e de purtat multa si serioasa munca de convingere pana cand Geamanul decide ca e timpul sa-ti deschida o portita la el in suflet. Te tine la distanta, nu se implica sentimental cu usurinta. Probabil nicio alta zodie nu se teme mai mult decat Gemenii de a-si lua angajamente. Nu le place ca altii sa se bazeze pe ei, sa aiba asteptari de la ei. Abia daca rezista impulsului de a da bir cu fugitii cand lucrurile devin mai intense au sansa se a-si descoperi resursele sentimentale reale.

Varsator

Detasarea ii caracterizeaza pe Varsatori in mai toate relatiile lor. Nu le place sa depinda de nimeni si urasc din suflet constrangerile, obligatiile. Tocmai de aceea prefera sa pastreze distanta: ca sa nu le calce nimeni in picioare spatiul intim, ca sa stie ca pot alege singuri pentru ei, fara sa li se puna piedici. Nu ii impresioneaza dramele altora, nu vor sa-ti cunoasca intimitatile, esecurile si nu-i vei vedea cu lacrimi in ochi decat cu ocazii rare. Nu merge la ei sa te plangi sau sa le ceri ajutorul daca nu-i cunosti foarte bine si nu incerca sa afli prea multe despre ei de la primele intalniri. Poti spune ca nu le pasa, dar de fapt le este foarte dificil sa-si tina in ordine viata si sentimentele. Pur si simplu, prefera sa ramana singuri decat sa renunte la independenta lor.

Foto: By Vladimir Arndt, Shutterstock