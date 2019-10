Astrologie: TOP 6 cele mai cheltuitoare zodii

Afla daca te numeri printre zodiile risipitoare ale zodiacului!

Unele semne zodiacale sunt cumpatate si isi calculeaza cu atentie fiecare banut, in vreme ce altele cheltuiesc fara griji si fara masura. 6 dintre ele sunt expuse exceselor!

Cele mai risipitoare zodii

Berbec

Berbecii isi cheltuiesc banii cu o lejeritate extraordinara sub impulsul de moment, acelasi impuls care ii baga mereu in bucluc. Nu accepta ideea ca nu-si permit un lucru sau ca excesul de azi ii poate costa maine. Daca le face cu ochiul un bilet catre cel mai mare parc de distractii, un echipament sportiv din ultima colectie sau vreun obiect nu neaparat util, dar modern si ravnit de toata lumea, sunt in stare sa-si cheltuiasca si banii de pe cardul de credit doar ca sa plece cu el acasa. Berbecul vrea tot ce-i place aici si acum, nu asteapta sa ia salariul sau sa puna bani deoparte ca sa-si permita sa cheltuiasca o suma obraznica.

Gemeni

Gemenii castiga si risipesc banii cu usurinta. Investesc mult in lucruri care le bucura sufletul, in concerte, spectacole, haine, in iesirile cu prietenii, pe cat de placute, pe atat de dese si fara limita de buget. Le place sa aiba lucruri de calitate, gadgeturi performante si sa nu le lipseasca nimic. Uneori au mustrari de constiinta si golesc cosul de cumparaturi umplut pana ajunge sa coste cat un salariu, doar pentru a reveni mai tarziu si a relua sesiunea de shopping. Un Geaman nu face economii decat in situatii de viata si de moarte.

Leu

Leii sunt extravaganti in toate aspectele, iar cel financiar nu face exceptie. Vor sa demonstreze lumii ca-si permit orice, ca traiesc pe picior mare si ca nu se pune problema sa faca economii. Ei isi vor cinsti prietenii cu cea mai scumpa sampanie, la restaurant vor comanda cel mai sofisticat fel din meniu, iar concediile lor sunt musai de 5 stele. Investesc in tot ce ii face sa arate si sa se simta bine. Cadourile pe care le cumpara atat de des celor dragi, cu sau fara o ocazie anume, sunt si ele consumatoare de economii.

Sagetator

Sagetatorii dau pana la ultimul ban ca sa se distreze, sa experimenteze, sa traieasca la maximum si sa nu ramane cu regrete. Nu sunt deloc chibzuiti si nici calculati din punct de vedere financiar. Prea putin conteaza ca stau mai bine sau mai prost cu banii, pur si simplu ar intra in depresie daca n-ar ajunge in concediul pe care si l-au programat, la toate petrecerile la care au confirmat sau daca n-ar avea tot ce viseaza in garderoba de ocazie sau in biblioteca. Sagetatorii sunt de parere ca banii sunt facuti pentru a fi cheltuiti si daca se termina, vezi atunci cum faci rost de altii.

Varsator

Varsatorii nu rezista cand e vorba de tehnologie, scot imediat portofelul din buzunar. Nu conteaza ca telefonul lor e inca in garantie, ca mai au de platit rate la smart tv-ul din sufragerie... Daca a aparut urmatorul model, sunt primii care fac cumva si-l aduc acasa. Trebuie sa aiba tot ce e mai nou si mai modern, mai creativ si sofisticat. La fel se sensibili sunt la cauzele umanitare pe care le sustin. Cert este ca Varsatorii sunt una dintre zodiile faimoase pentru modul in care le scapa banii printre degete.

Pesti

Pestii par incapabili sa-si calculeze bugetul, sa faca o balanta intre venituri si cheltuieli. Risipesc banii pe rasfatul propriu, pe tratamente de infrumusetare, pe bauturi fine, pe carti despre astrologie sau fenomene paranormale. Cele mai consistente sume se duc pe lucruri aspectuoase, artistice, romantice, nu neaparat utile. Plus ca, sensibili si emotivi, cheltuiesc mult pentru a-i ajuta pe altii. Nu pot ramane indiferenti la prietenii care le cer un imprumut si nici la apelurile umanitare, mai ales daca e vorba de copii, de batrani, de animale neajutorate...

