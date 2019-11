Astrologie: Trasatura zodiei tale cu care il indepartezi pe EL fara sa vrei

Iata detaliul care il poate alunga de langa tine pe omul drag sufletului tau, in functie de zodie!

Facem si spunem anumite lucruri fara ca macar sa ne dam seama de impactul negativ pe care il au asupra oamenilor pe care ii iubim. Iata detaliul care il poate alunga de langa tine pe omul drag sufletului tau, in functie de zodie!

Cum il indepartezi de tine in functie de zodie

Berbec – tii sa ai tu dreptate de fiecare data

Iti place sa te simti lider in relatie si ai un mod mult prea direct, chiar brutal de a te impune. Un barbat apreciaza o femeie hotarata, cu conditia sa nu fie tot timpul dominat, contrazis, corectat. Menajeaza-l, flateaza-i egoul si fii mai putin competitiva in relatia cu el. Lasa-l, cateodata macar, sa castige!

Taur – nu cedezi niciun pic

Esti mandra de incapatanarea ta, ai sentimentul ca astfel transmiti ca stii exact ce vrei. Numai ca niciunui iubit nu-i place sa insiste la infinit sau sa incerce necontenit sa te convinga de lucrurile in care crede sau pe care si le doreste. La inceput poate fi amuzant acest joc al rezistentei. Dar numai la inceput.

Gemeni – vorbesti intruna

Se stie cat de vorbareti sunt Gemenii, iar ca femeie, momentele de tacere iti sunt total straine. Acest obicei al discutiilor fara sfarsit despre orice poate deveni obositor pentru partenerul de cuplu, care nu mai apuca sa spuna o vorba sau sa-si auda propriile ganduri in prezenta ta. Lasa-l sa se si relaxeze!

Rac – exagerezi cu santajul sentimental

Cand se simt raniti, ceea ce se intampla des, Racii scot din buzunar arma lor imbatabila: santajul. Daca il faci tot timpul pe iubitul tau sa se simta vinovat pentru lucrurile pe care le-a facut (sau nu le-a facut), gandeste-te bine la starea pe care i-o transmiti plangand si criticand. Sigur nu e una pe care sa si-o doreasca pe termen lung.

Leu – vrei prea multa atentie

Adevarul e ca, la pachet cu increderea pe care o ai in tine, vine o doza zdravana de egoism. Si nu este o placere sa ai alaturi pe cineva care-ti solicita atentia, admiratia si laudele in fiecare clipa. Este nevoie sa-l lasi, macar uneori, si pe omul drag sa se simta centrul Universului tau, nu doar invers!

Fecioara – nu esti multumita de nimic din ce face

Prea multa rigoare ucide pasiunea lent. In dragoste e bine sa-l lasi pe celalalt sa se manifeste liber si sa-l ajuti sa se simta apreciat pentru felul lui natural de-a fi si de-a face lucrurile, fara sa consideri ca numai tu ai dreptate. Daca mereu il certi si cicalesti, se va satura sa fie pus la colt si obligat sa fie altfel decat simte.

Balanta – esti cam nehotarata

Feminitatea ta il cucereste, iar faptul ca vrei sa faceti totul impreuna, mai ales la inceput de relatie, il flateaza. Insa nu trebuie sa-l implici in toate deciziile tale, de parca ati fi una si aceeasi persoana. Poate deveni suparator sa se vada in situatia de a face numai el alegeri in relatie, pentru ca tu eziti sa-ti asumi responsabilitatea.

Scorpion – poti fi extrem de rautacioasa

Aluziile subtile sau directe pe care le faci incercand sa-ti elimini adversarul cand esti cuprinsa de suspiciuni, posesivitate si gelozie nu sunt deloc placute. Esti in stare sa gasesti un cusur oricui. Iar daca e vorba de prietenii, colegii sau rudele lui, cu siguranta remarcile rautacioase nu-i vor pica bine.

Sagetator – iti doresti mereu altceva

Dorinta ta permanenta de variatate si ritmul alert in care actionezi poate face dificil pentru partenerul tau sa tina pasul cu tine. Se poate simti depasit de situatie si pus mereu in fata faptului implinit. Gandul ca tu poti schimba toate planurile intr-o clipa fara ca macar sa-l anunti il face sa se simta nesigur si neimportant.

Capricorn – nu prea te distrezi

Sa fii responsabila este un lucru bun, insa tu esti de multe ori de-a dreptul obsedata de munca si mult prea retrasa in activitati practice, dar plictisitoare. Iti lasi prea putin timp pentru lucrurile benefice unei relatii, pentru clipe de ragaz si relaxare in doi. Invata sa te simti bine si sa nu mai calculezi absolut totul la linie.

Varsator – esti mereu nelinistita

Tot timpul ai o preocupare noua, esti activa si imprevizibila. Un barbat care-si doreste stabilitate si confort de la o relatie va avea parte de prea multe surprize din partea ta, simtindu-se de-a dreptul bulversat de ritmul tau de a face lucrurile. Iar dorinta ta de libertate este de multe ori (mult prea) ostentativa.

Pesti – esti prea interiorizata

Misterioasa si secretoasa, pari uneori desprinsa de realitate si pierduta in universul tau plin de norisori nu intotdeauna roz. Ti-e greu sa-ti tii in ordine trairile si nu-i lasi omului nicio sansa de a afla ce gandesti si ce simti. In loc sa te autocompatimesti, foloseste-ti farmecul si creativitatea pentru a spune ce-ti doresti si a gasi impreuna rezolvari.

