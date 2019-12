Astrologie: Eclipsa din 26 decembrie, darul de Craciun al astrelor

Eclipsa inelara de Soare in Capricorn din 26 decembrie este un eveniment astral norocos, ale carui efecte vor fi resimtite intr-un mod pozitiv de toata lumea.

Vizibila din anumite zone de pe glob sub forma unui inel de foc, de unde-i vine si numele, eclipsa inelara de Soare este un eveniment de bun augur, urmat de o perioada plina de farmec si noroc, care ne aduce sansa unor schimbari majore, benefice pe termen lung. Putem avea parte de inceputuri promitatoare, surprinzatoare sau putem concretiza acum demersuri pe care le-am inceput in prima parte a anului sau chiar cu mai multa vreme in urma.

Ajuta mult si contextul in care se petrece aceasta eclipsa: beneficiaza de bunavointa lui Jupiter, prezent in Capricorn, iar Luna Noua in Capricorn din 26 decembrie are darul de a amplifica dorinta noastra de innoire, de renastere, de evolutie. Daca aveam planuri sau visuri abandonate, amanate, acum gasim noi cai si ajutoare pentru a le indeplini. Angajamentele, eforturile si munca din aceste zile vor fi recompensate pe deplin.

Cei singuri pot intalni pe cineva, starea de sanatate si cea sufleteasca se imbunatatesc, suntem mai optimisti, mai energici, mai hotarati.

Pentru ca se petrece intr-o zodie stabila, responsabila, practica, poti lua decizii cu mintea limpede, cu seriozitate si luciditate.

Mai ales cei nascuti sub semnul Capricornului vor avea parte de de evenimente extraordinare, uimitoare, total neasteptate, dar nu numai ei se bucura de aceste influente.

Poti profita indiferent de zodia ta!

Cum te afecteaza eclipsa inelara de soare in functie de zodie

Berbec

Invitatiile si propunerile personale sau profesionale pe care le primesti in ultimele zile din an trebuie sa-ti capteze interesul, pentru ca le poti fructifica nesperat. O promovare, un proiect, o relatie noua iti vor condimenta viata in jurul datei de 26.

Taur

Nu ezita sa spui cu voce tare ce poti, ce stii si ce-ti doresti sa faci. Aceste lucruri se pot concretiza sub forma unei oferte de angajare, de calatorie, de avansare in cariera. E o perioada in care iti formezi o perspectiva mult mai clara despre viitor.

Gemeni

E timpul sa privesti un pic mai departe de ziua de maine! Gandeste-te bine la ce-ti doresti pentru perioada urmatoare si fii atenta de unde sare iepurele! Foarte mult noroc ai in privinta banilor. Poti primi o suma frumusica sau poti castiga un premiu consistent.

Rac

Intuitia ta se ascute, informatiile se clarifica si descoperi lucruri care-ti schimba perspectiva asupra unor persoane apropiate personal sau profesional. In urma vestilor nou-aparute, poti alege un drum de viitor mai lin si mai prietenos.

Leu

Data de 26 e un moment bun sa crezi cu tarie ca-ti poti transforma in realitate cele mai indraznete dorinte. Te bucuri de un context astral de invidiat, care face rezolutiile pentru anul urmator sa se implineasca mai usor si mai curand decat speri.

Fecioara

Simti totul mai intens si mai clar, astfel ca alegerile pe care le faci vin foarte natural si esti multumita de ele. Eclipsa si Luna Noua te surprinde mai ales pe plan sentimental. Indiferent la ce te-astepti, nu poti ghici ce urmeaza.

Balanta

Biroul, masina si in special casa in care locuiesti pot trece printr-un upgrade in perioada urmatoare. Le vei transforma astfel incat sa devina mai utile, mai primitoare, mai dragi sufletului tau. Energia eclipsei te rasfata cu daruri nesperate.

Scorpion

Aceasta eclipsa dublata de Luna Noua e un moment excelent sa-ti imbunatatesti relatiile cu oamenii apropiati personal sau profesional. Afli acum nemultumirile lor si le intri pe sub piele. Tot acum iti poti asuma un angajament care se dovedeste pe deplin profitabil.

Sagetator

Ideile pe care le ai in perioada asta se pot materializa cu usurinta la inceputul anului viitor, mai ales cele care tin de profesie si de castiguri financiare. Chiar daca esti distrasa de spiritul sarbatorilor, nu ignora propunerile de afaceri care apar in perioada asta!

Capricorn

Eclipsa si Luna Noua din 26 decembrie indreapta toate privirile asupra ta. Este un moment in care vezi totul limpede si poti da startul unor proiecte de mare anvergura. Verbalizeaza ceea ce-ti doresti si cineva te poate ajuta sa-ti indeplinesti visul!

Varsator

Iti folosesti energia in mod constructiv, pentru a sorta si elimina obiceiurile sau relatiile care nu-ti fac bine. Petrece timp cu oamenii care iti aduc confort si bucurie, fara sa neglijezi munca: e sezon de vacanta, dar ceea ce intreprinzi acum poate valora mai mult decat un concediu.

Pesti

E timpul sa schimbi foaia, sa dai uitarii piedicile din trecut, sa-ti depasesti fricile, sa-ti schimbi atitudinea, abordarea, modul in care comunici. Chiar daca nu esti in mare verva, evenimentele te iau prin susprindere si te prind in hora lor norocoasa.

