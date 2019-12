Horoscop chinezesc pentru Dragon si Sarpe in 2020

Afla ce surpize ti-au pregatit astrele in horoscopul chinezesc pe 2020 daca esti Dragon sau Sarpe!

Horoscop chinezesc 2020 Dragon

09.02.1940 – 26.01.1941 (METAL), 27.01.1952 – 13.02.1953 (APA), 13.02.1964 – 01.02.1965 (LEMN), 31.01.1976 – 17.02.1977 (FOC), 17.02.1988 – 05.02.1989 (PAMANT), 06.02.2000 – 24.01.2001 (METAL), 23.01.2012 – 10.02.2013 (APA)

Anul Sobolanului este unul benefic pentru Dragon. Un an plin de provocari, dar si de realizari, un an in care vei munci mult si cu spor, fara sa te simti coplesit. Esti in forma, plin de energie si norocul tine cu tine. Cei care au intampinat tot felul de piedici si obstacole, acum au toate sansele sa le depaseasca, sa finalizeze proiecte incepute cu ceva timp in urma. Reusesti sa-ti implinesti multe planuri, cu conditia sa fii organizat si motivat de un obiectiv concret. In special Sobolanii de Metal pot evolua nesperat in cariera.

Dorinta de afirmare, de a face lucruri iesite din comun, ambele caracteristice Dragonului se pot fructifica in 2020. Esti sigur pe tine si reusesti sa te pui in valoare unde si cand trebuie: atragi atentia intr-un mod placut si poti fi invitat la interviuri cu perspective promitatoare. Chiar daca nu avansezi foarte mult in cariera, cel putin inveti multe lucruri care iti vor fi de folos in viitor.

Desi politetea nu e punctul tau forte si obisnuiesti sa reactionezi impulsiv, e foarte important sa-ti stapanesti iesirile categorice sau chiar brutale si sa eviti confruntarile. Iti poti face foarte usor dusmani daca nu lasi loc de negociere si daca nu faci concesii.

Foarte important va fi pentru tine si timpul petrecut cu familia. Atmosfera, confortul de acasa, tot ce tine de relaxare si camin te va preocupa si iti va aduce implinire si energie. Majoritatea Dragonilor se bucura de intimitate, de intelegere si compatibilitate. Partenerul de cuplu iti apreciaza initiativele, efortul pe care il faci pentru binele vostru, si mai ales investitiile care tin de locuinta – e vorba de schimbari necesare care se dovedesc foarte utile. De retinut este ca incapatanarea de a avea mereu dreptate, mai ales cand e vorba de chestiuni minore, nu merita sa creeze tensiuni in relatie.

Cei singuri pot intalni pe cineva care sa ii surprinda si sa ii impresioneze, determinandu-i chiar sa faca pasul decisiv intr-un timp scurt. Iti poti intalni jumatatea in locuri sau grupuri pe care nu le frecventezi de obicei.

Din punct de vedere financiar lucrurile sunt satisfacatoare pentru toti cei care si-au planificat bugetul si au facut achizitii cumpatate.

Daca esti in cautare de job sau de o promovare, in primavara sansele tale sunt la cote maxime.

E de asteptat sa finalizezi unele afaceri sau sa primesti o suma cuvenita de mai multa vreme.

Lunile de care sa profiti la maximum: februarie, iulie, noiembrie, decembrie

Horoscop chinezesc 2020 Sarpe

10.02.1929 – 29.01.1930 (PAMANT), 27.01.1941 – 14.02.1942 (METAL), 14.02.1953 – 02.02.1954 (APA), 02.02.1965 – 20.01.1966 (LEMN), 18.02.1977 – 06.02.1978 (FOC), 06.02.1989 – 26.01.1990 (PAMANT), 25.01.2001 – 12.02.2002 (METAL), 10.02.2013 – 30.01.2014 (APA)

Daca anul Mistretului te-a lasat fara picatura de energie si cu sentimentul ca lucrurile au intrat intr-un ritm pe care nu-l mai poti controla, anul Sobolanului iti aduce in sfarsit rasplata pentru toate eforturile pe care le-ai facut. Se spune ca pentru tine urmeaza un an al transformarii, al evolutiei personale sau chiar al schimbarii de destin. Poti descoperi noi domenii de activitate care de acapareaza, oameni care te influenteaza si care te ajuta sa-ti indeplinesti menirea.

Cum Sarpele este imprevizibil si intotdeauna gata de actiune, oportunitatile care se ivesc in cele mai neasteptate momente nu te prind nepregatit. E important sa iti pastrezi vigilenta, la locul de munca in special. Sa nu consideri ca jobul sau vreun extra beneficiu ti se cuvin orice ai (sau n-ai) face si sa nu-ti fortezi norocul sau rabdarea sefilor. Trebuie sa dai dovada de flexibilitate, poate sa-ti schimbi atitudinea cu una mai docila, pentru a obtine un salariu mai bun sau o pozitie mai convenabila. Unii Serpi au norocul sa atraga simpatia si sustinerea unor persoane cu putere de decizie, astfel incat ajung unde isi doresc fara prea multe emotii sau efort.

Pe plan personal, poti descoperi prieteni falsi in cercul tau de apropiati, situatii alambicate despre care nu aveai habar. Insa nimic nu te descurajeaza, puterea Sarpelui de regenerare si adaptare fiind binecunoscuta.

Suspicios si precaut, anul acesta vei da atentie deosebita banilor si modului in care ii cheltuiesti.

Incepand cu prima luna de vara, este o perioada excelenta pentru socializare, pentru a-ti face prieteni noi sau a te intalni cu cei vechi, pe care nu i-ai vazut de multa vreme.

Pe plan sentimental, te poti astepta la perioade de maxima apropiere cu partenerul de cuplu, marturisiri, promisiuni si momente tandre. Aveti multe activitati comune si nu va plictisiti o clipa, ceea ce ajuta relatia sa se consolideze. In cuplurile unite doar de anumite interese comune, financiare sau legate de locuinta, pot interveni rupturi. Armonia trebuie sa fie mai presus de orice ambitie personala, mai ales daca va doriti sa faceti un pas important, precum mutatul impreuna, renovarea casei, casatoria.

In privinta sanatatii: nu te obosi inutil si nu exagera cu activitatile care-ti consuma timpul liber si orele de odihna, chiar daca e vorba de un obicei sanatos (de exemplu, sport).

Lunile de care sa profiti la maximum: aprilie, iulie, august, noiembrie