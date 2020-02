Astrologie: TOP 4 zodii care sarbatoresc iubirea in fiecare zi

Zodiile care iubesc la fel de intens in orice clipa!

Februarie e luna iubirii, luna in care calendarul ne pune la dispozitie nu una, ci doua zile speciale (Sf. Valentin și Dragobetele), dedicate celor pe care-i iubim. Multi se lauda insa ca nu au nevoie de o ocazie anume pentru a-si declara iubirea, pentru ca pot face din ea motiv de sarbatoare in fiecare zi.

4 zodii care iubesc la fel de intens in orice clipa

Rac

Dragostea de care sunt capabili acesti nativi pare venita din alta lume. O dragoste copilaroasa, dezinteresata, daruita fara nicio retinere. Racul isi face un scop din a-i oferi partenerului de viata totul, pentru a-l vedea fericit. Foarte sensibila si sentimentala, mai ales femeia-Rac este cea care isi asuma rolul matern, protector pentru cei pe care ii iubeste, in special pentru jumatatea ei. Nu pierde nici un prilej de a-si demonstra iubirea si este printre cele mai romantice semne zodiacale. Cand partenerul tau de viata este un Rac, stii ca nu vei fi niciodata singur in momentele grele.

Scorpion

Pasiunea lui nu are limite si nu exista lucru pe care sa nu-l faca in numele iubirii. Scorpionii sunt capabili de orice nebunie ca sa-si castige (sau ca sa nu-si piarda) dragostea. Considera apropierea fizica drept modalitatea cea mai sigura de a-si demonstra sentimentele. Sunt foarte pasionali in intimitate si vor sa se simta in permanenta admirati, ravniti, doriti. Sexul este pentru ei rezolvarea oricarui conflict si combustibilul care mentine viu focul pasiunii. Cand este indragostit, Scorpionul va pune persoana iubita mai presus de el insusi, iar satisfactia suprema este sa-si gaseasca un suflet alaturi de care sa vibreze. Nu poate trai fericit nici macar o zi in lipsa iubirii.

Pesti

Cand iubesc pe cineva, Pestii traiesc ca intr-un basm. Sunt cei mai romantici din tot zodiacul si nu raman niciodata datori cand e vorba de iubire: daca se simt iubiti, te vor purta in sufletul lor si te vor transforma in cea mai adorata fiinta din lume. Pentru ei, dragostea inseamna sa te contopesti cu celalalt, sa-l asimilezi in Universul tau si sa-i accepti trecutul, greselile, defectele, laolalta cu toate motivele care te fac sa-l iubesti. Serile romantice in doi, cu un pahar de vin si lumanari parfumate, micile daruri si soaptele de iubire sunt lucrurile marunte pe care si le doresc Pestii nu doar cand au ceva de sarbatorit.

Balanta

Balanta este semnul zodiacal care intotdeauna ii pune pe ceilalti pe primul loc. Daca nu e toata lumea multumita, bucuroasa, zambitoare, Balanta nu se poate bucura de nimic pe deplin. La fel se intampla in iubire. Are nevoie de admiratie si de afectiune, dar o si ofera in aceeasi masura. Daca te iubeste, o Balanta nu are nevoie de un motiv special ca sa-ti cumpere flori, ciocolata sau chiar cadouri scumpe, pe care te-ai astepta sa le primesti la o aniversare importanta. Singura problema a Balantelor este ca le este greu sa-si dedice atentia si iubirea unei singure persoane toata viata, dar daca se intampla asta, dragostea lor e una ca-n filme.

Foto: By Painterstock, Shutterstock