Astrologie: TOP 3 zodii cele mai afectate de Luna Plina

Cele 3 zodii pe care Luna Plina le tulbura de fiecare data!

Fazele Lunii ne influenteaza pe toti intr-o masura mai mare sau mai mica. Dintre toate, Luna Plina are ecourile cele mai profunde si o putere deosebita mai ales asupra acestor 3 zodii.

3 zodii care sunt afectate de Luna Plina

Rac – intuitie mai puternica

Luna este planeta care guverneaza zodia Racului, asa ca fenomenul de Luna Plina este in mod firesc unul plin de semnificatii pentru acest semn zodiacal. Generozitatea, blandetea, increderea in sine sunt trasaturi care se accentueaza in jurul acestei etape si-ti aduc sentimente de bucurie, de implinire. Tot acum faci cu greu fata starilor sufletesti schimbatoare: ba esti irascibila si plangacioasa, ba foarte dragastoasa si empatica. In preajma Lunii Pline nu este neobisnuit pentru un Rac sa sufere de insomnii sau sa aiba vise premonitorii, asa ca ai grija la ce-ti transmite Universul!

Scorpion – conexiuni emotionale profunde

Senzualitatea Scorpionului este potentata in noptile cu Luna Plina. Sunt momente perfecte de petrecut in doi si chiar pentru planificarea unei sarcini, daca asta iti doresti, pentru ca Luna Plina este asociata cu cresterea fertilitatii. Lasand la o parte aspectul erotic, in aceasta perioada Scorpionii creeaza si consolideaza mult mai usor legaturi emotionale cu alte persoane, insa pot fi si neobisnuit de tensionati, de posesivi si gelosi.

Leu – pierzi controlul

Se stie despre Luna Plina ca amplifica trasaturile native ale fiecaruia dintre noi. Chiar daca esti dominata de Soare, nici fazele Lunii nu trec nebservate in cazul tau. Cand se apropie Luna Plina, simti nevoia sa epatezi, sa-ti pui in valoare calitatile si ai o incredere in tine de nezdruncinat. Riscul este sa exagerezi, sa devii egoista, sa-ti doresti toata atentia din lume si sa faci o adevarata drama din lucruri marunte. In preajma Lunii Pline, este important sa-ti constientizezi gandurile, sa-ti cantaresti deciziile si sa faci lucrurile cu calm.

Luna Plina 2020: 9 februarie, 9 martie, 8 aprilie, 7 mai, 5 iunie, 5 iulie, 3 august, 2 septembrie, 1 octombrie, 30 noiembrie, 30 decembrie.

