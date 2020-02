Astrologie: Semne ca e indragostit de tine in functie de zodia lui

Cum stii ca ai intrat in inimia iubitului tau, in functie de zodia lui?

Un „te iubesc“ si o cina romantica de ziua indragostitilor nu-ti garanteaza ca tu esti aleasa. Sunt insa cateva semne clare dupa care te poti ghida cand vrei sa-ti dai seama daca ai intrat in inima iubitului tau, in functie de zodia lui.

Semne ca te iubeste in functie de zodia lui

Berbec – Nu-i mai pasa de aparente

Berbecul n-are nimic de-a face cu romantismul si detesta sa para topit dupa tine in fata cunoscutilor. Stii ca i-ai dat lumea peste cap daca se poarta ca un adolescent indragostit, fara sa-i pese ce crede lumea: iti aduce flori, iti face surprize, ba mai si devine gelos atunci cand vede alti barbati in preajma ta.

Taur - Te rasfata

Barbatul Taur nu vorbeste prea mult si prea curand despre sentimentele lui, dar daca te strange-n brate in fata colegilor cand te ia de la munca, daca iti face daruri, daca te invita sa te instalezi in casa lui si eventual iti gateste cina sau iti aduce micul dejun la pat, nu e niciun dubiu ca i-ai intrat in suflet.

Gemeni - Devii centrul atentiei lui

Gemenii sunt mereu distrasi, ocupati, implicati in multe proiecte, inconjurati de oameni si nu le ajunge timpul niciodata. Cu cat lasa mai des totul deoparte ca sa-si petreaca ore in sir doar cu tine, cu atat mai sigura poti sa fii ca se indragosteste.

Rac - Isi deschide sufletul

Barbatul Rac este unul dintre cei mai iubitori si sufletisti, dar si neincrezatori si timizi. Daca se poarta de parca te stie de-o viata, daca iti povesteste despre trecutul si temerile lui, daca incearca sa te apropie de parintii si rudele lui si iti indeplineste toate mofturile, atunci nu trebuie sa te indoiesti ca te iubeste.

Leu - Vrea sa te impresioneze

Leii sunt foarte orgoliosi din fire si nu le place sa para vulnerabili, prin urmare cand un Leu face eforturi ca sa-ti fie pe plac, e clar ca insemni mult pentru el. Primul semn ca te considera speciala: te copleseste cu daruri. Apoi, un Leu indragostit vrea sa te arate lumii intregi si se mandreste tare cu tine.

Fecioara – Isi doreste sa afle totul despre tine

Pentru barbatul Fecioara, iubirea este un lucru extrem de serios, de aceea este cat se poate de precaut atunci cand isi alege jumatatea. El se indragosteste si cu mintea, nu doar cu sufletul. Daca il intereseaza de la ceea ce iti place sa mananci pana la cum stai cu sanatatea sau cu economiile, inseamna ca are planuri serioase.

Balanta – Este mereu prezent

Barbatului Balanta i se reproseaza ca este distant si rece, chiar si in relatiile de dragoste, pentru ca tine cu dintii de spatiul personal. Atunci cand incepe sa iti scrie fara motiv, sa te scoata zilnic in oras, sa te sune ca sa-ti auda vocea sau sa-ti ceara sfaturi despre amenajarea casei, inseamna ca l-ai cucerit.

Scorpion - Nu te mai lasa sa respiri

Cand un barbat Scorpion se indragosteste, sigur iti vei da si singura seama de asta fara sa ai nevoie sa ti-o confirme altii. Va vrea sa fie peste tot cu tine, sa faceti totul impreuna, sa te acapareze. Daca te simti sufocata de atata iubire, e clar, s-a indragostit.

Sagetator - Lasa garda jos

Cel dintai semn ca un Sagetator de iubeste este acela ca te invita cu el in aventurile lui de... anul viitor. Asta echivaleaza cu o promisiune, iar el detesta angajamentele. Apoi, daca iti spune secrete despre propria viata, daca rade mult in prezenta ta si iti pune multe intrebari despre tine, e clar ca l-ai cucerit!

Capricorn – Devii o prioritate

Daca de dragul tau isi neglijeaza celelalte obligatii, daca simte nevoia sa iti poarte de grija si daca iti vorbeste despre sentimentele lui, inseamna ca esti femeia pe care si-o doreste pentru viitor. Un Capricorn indragostit isi va dori sa te ajute in toate aspectele, de la plata facturilor, pana la cumparaturile pentru locuinta.

Varsator - Vrea sa afle ce simti

Sentimentalismele nu sunt pentru Varsatori, ei detesta cliseele siropoase. Dar daca il intereseaza sa-ti cunoasca prietenii si ti-i prezinta pe ai lui, daca te sustine cand ai o perioada complicata la munca, daca isi organizeaza timpul in functie de al tau si isi face planuri care te includ, inseamna ca te vrea aproape.

Pesti - Te copleseste cu gesturi romantice

Daca iti trimite flori la birou sau te duce pe plaja ca sa vedeti impreuna cum apune soarele, inseamna ca intre voi s-a infiripat ceva special. Mai mult, un Peste indragostit se va implica in viata ta, va empatiza profund cu tine si te va ajuta in toate modurile de care dispune, pentru ca orice problema a ta devine si a lui.

Foto: By Look Studio, Shutterstock