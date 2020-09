Horoscop 2021 SCORPION: furtuni emoționale, câștiguri financiare și evoluție spirituală

Anul 2021 se anunță a fi unul intens pentru nativii Scorpion, aceștia traversând numeroase perioade imprevizibile. Vor strânge amintiri de neuitat, vor trăi emoții intense, vor iubi și se vor simți cu adevărat împliniți și fericiți. Citește previziunile astrale complete ale zodiei Scorpion pentru anul 2021.

Horoscop 2021 Scorpion: previziuni generale

Prima parte a anului este resimțită de către nativii Scorpion ca fiind mai dificilă, chiar dacă nu întâlnesc motive majore de îngrijorare. Pur și simplu vor fi mai sensibili, vulnerabili, se vor enerva ușor și vor avea tendința să arunce vina pe alții. Recomandarea astrologului este ca Scorpionii să profite de această situație pentru a-și identifica problemele în viața personală, dar și în relație cu ceilalți și să încerce să le rezolve. Deși li se pare dificilă, este o perioada bună să facă puțin curat în viață lor și să clarifice tot ceea ce au acumulat în ultimii ani.

Odată cu venirea primăverii, tensiunile se ridica și vor avea mintea mai clară. Este o perioada bună să învețe, să facă studii, să deschidă o afacere sau să avanzese în carieră. Să nu uităm că anul 2021 rămâne unul imprevizibil pentru nativii Scorpion, care poate aduce schimbări majore în viața acestora. De aceea orice pregătire o vor face, le poate fi de ajutor mai târziu.

Vara va fi una romantică pentru nativi, zodia lor numărându-se printre cele mai norocoase în dragoste din întregul zodiac, iar toamna le aduce noi provocări, însă de bun augur. Citeste si: HOROSCOPUL DRAGOSTEI 2021: 5 ZODII CARE SE BUCURĂ CEL MAI MULT DE IUBIRE

Foto: By Angelina Egorova/shutterstock.com

Horoscop 2021 Scorpion: carieră și bani

Scorpionii au un an norocos atât în planul dragostei, cât și în cel financiar.

În prima parte a anului 2021 nativii Scorpion se pot înscrie la cursuri, se pot perfecționa ori pot construi un plan de afaceri. Începând cu venirea primăverii, blocajele se ridică și nativii pot începe deja să pună în practică tot ce și-au propus. Își pot căuta un alt loc de muncă sau pot avansa în carieră.

Unii dintre nativi pot începe anul acesta o afacere la care se gândesc de multă vreme sau pot prelua o afacere de familie.

Este posibil ca o parte dintre nativiii Scorpion să primească o moștenire sau o donație, de unde pot începe să dezvolte o investiție.

Toamna le aduce din nou noroc în plan financiar, putând câștiga pe baza comunicării și relațiilor. Așadar, este posibil să semneze noi contracte, să se bucure de parteneriate ce le vor aduce profituri mari sau pur și simplu să încheie o colaborare care se va dovedi a fi fructuoasă pe termen scurt și lung, atât în privința veniturilor, cât și a experienței.

În a două jumătate a anului, este recomandat să fiți atenți la cheltuieli. Probabil că veniturile cresc, însă poate că încă nu e timpul să cheltuiți fără un plan și un buget bine stabilit. Atenție dacă veți face împrumuturi financiare, fiți siguri că le veți putea soluționa fără un efort prea mare. Cu alte cuvinte, astrele vă recomandă să nu va asumați mai mult decât puteți duce. Citeste in pagina urmatoare previziunile astrale in dragoste si relatii pentru zodia Scorpion in 2021 >>