Corporatist pasionat de exceluri pe timp de zi, astrolog pierdut in stele by night. Peste cu ascendent in Varsator si Marte in Berbec. Pentru a-mi pastra apretul jobului de zi aleg sa va citesc [ ]

Un om ca o carte deschisa mai rar intalnesti. Cei mai multi ascund secrete cu duiumul. Pe unele nu le descoperi nici intr-o viata, altele ies la iveala dupa un pic de cercetare facuta cu simt de raspundere. Zodia te ghideaza si-ti sugereaza cam la ce surprize sa te-astepti!

Berbec

Independent si egoist din fire, Berbecul prefera sa savureze unele momente de unul singur. Mai ales daca ii pot aduce vreo victorie personala sau profesionala. E foarte posibil sa pastreze secret ca a primit un bonus consistent sau ca lucreaza si noaptea la un proiect la care se pretinde a fi total nepregatit.

Taur

Taurii sunt maestri cand vine vorba de camuflat amantlacuri. Nativul e in stare sa aiba o relatie secreta chiar sub nasul tau si poate trai o viata dubla ani la rand fara ca macar sa-ti dea de banuit. Cand sufera si e vulnerabil, isi ascunde cu multa iscusinta lacrimile in spatele unui zambet larg.

Gemeni

Cheltuitori din fire, Gemenii nu prea spun ce sume exorbitante scot din buzunar (sau de pe cardul de credit) pentru diverse nimicuri care le fac cu ochiul din vitrine. Si sunt foarte priceputi la a jongla cu partenerii, pana se decid asupra unuia sau chiar si dupa ce s-au implicat intr-o relatie serioasa.

Rac

Nu trebuie sa te arunci imediat in foc de mila unui Rac care plange de-ti rupe sufletul, de cele mai multe ori vrea doar sa atraga atentia. In relatia de cuplu, nevoia lui de control camufleaza multa nesiguranta. Iar in spatele unei aparente imbratisari sincere, Racul poate ascunde o antipatie profunda.

Leu

Leii exagereaza intotdeauna, de dragul de a lasa impresia ca nimeni pe lume nu e ca ei. Tu ai o colectie de 50 de magneti de frigider? Ei cu siguranta au 100. Isi ascund cu inflacarare slabiciunile si sensibilitatea, ca sa para de neinvins chiar si cand sunt cu un picior in groapa.

Fecioara

Foarte critica si priceputa la disimulat ca nimeni alta, o Fecioara te poate lauda minute-n sir pentru felul cum te-ai imbracat, cand de fapt iti detesta tinuta din cap pana-n picioare. Iar daca te suna de zece ori pe zi pe motiv ca-i e dor de tine, grija exagerata ascunde o supradoza de posesivitate.

Balanta

Punctul sensibil al Balantei este nevoia permanenta de a avea alaturi pe cineva care sa-i stie toate secretele si totusi s-o adore. Daca acel om drag pleaca, se simte total neajutorata luni de zile sau chiar ani. Teama ingrozitoare si secreta: ca ar putea ramane singura pe lume.