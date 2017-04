Ai zice ca primavara, cand pomii infloresc si vine Pastele, si astrele sunt mai putin mofturoase, numai ca socoteala de acasa nu se potriveste cu cea de pe cerul astral. Venus si Mercur predispun la certuri si nemultumiri din te miri ce, stresul e la cote maxime, orice cuvant aruncat la intamplare poate capata proportii uriase, orice conflict are potential de drama. E bine sa nu luam decizii sub primul impuls, sa ne uitam de doua ori inainte sa semnam un document, sa conducem cu atentie si sa avem grija cum manuim aparatele din casa. Nici sanatatea nu e foarte bine aspectata. Cumpatare, miscare si calm sunt cuvintele de tinut minte in aprilie! Sa nu uitam ca, indiferent de ce dicteaza planetele, cheia fericirii tot la noi ramane!

Horoscop luna aprilie 2017 pentru fiecare zodie

Horoscop aprilie Berbec – ai grija la silueta

Neatentia si graba strica treaba luna asta, grija mare sa nu te accidentezi din dorinta de a rezolva zece lucruri deodata. Pune-ti vointa la bataie si fa cateva restrictii in privinta alimentatiei, chiar daca poftele nu-ti dau pace! Macar inainte de Paste, ca sa-ti permiti apoi festinul. La serviciu toate bune, ai noroc la bani si finalizezi cu brio ce-ti propui. Poti primi o prima, un bonus important sau macar o portie binemeritata de laude. Nu lasa sarcinile prea multe sa-ti fure timpul liber. Ai nevoie si de odihna, si de miscare, si de momente speciale cu oamenii dragi.

Horoscop aprilie Taur – iti merge struna

E o luna in care te simti excelent in pielea ta si se vede. Iti pui de minune in evidenta atuurile si daca ai vreun interviu de angajare sau speri sa fii promovata, jobul vizat e deja ca si al tau. Lupti si castigi. La fel si cand e vorba de intalnirile amoroase: esti irezistibila de-a dreptul pentru barbatul pe care ai pus ochii! Singurul nor negru de pe cerul tau astral e adus de mici probleme de sanatate. Nu neglija niciun simptom! Cateva zile libere, prin urmare mai putin stres si mai multe activitati care-ti fac placere te pun pe picioare.

Horoscop Gemeni aprilie – n-ai stare deloc

Daca te intrebi de unde-ti vine agitatia inexplicabila, sa stii ca Marte e de vina. Prietenii pe care-i credeai apropiati s-ar putea sa te lase la greu sau sa-ti tradeze increderea cum nici nu te-astepti. Stai ca pe ace, te macini din nimic, te dai peste cap cu pregatirile de sarbatoare si ai senzatia ca treburile nu se mai termina. Parca nimeni nu misca un deget sa te ajute si calmul tuturor te scoate din minti. La serviciu apar mici probleme trecatoare, proiecte pe care trebuie sa le duci la bun sfarsit in echipa. Imparte munca echitabil! E timpul pentru o pauza, fa tot posibilul sa te detasezi!

Horoscop aprilie Rac – respira, linisteste-te

Tu ai nevoie de o doza zdravana de oxigen, de un respiro pentru nervii tai intinsi la maximum in ultima vreme. Pana si venirea primaverii pare sa te faca irascibila, in loc sa te bucure, iar schimbarile de temperatura de la o zi la alta nu ti s-au parut niciodata mai frustrante. Ca sa puna capac, parintii tin sa faca pe nemultumitii, pentru ca i-ai neglijat sau sa-ti impuna te miri ce program-surpriza de sarbatori. Cand trece toata agitatia specifica perioadei, poti pune pe picioare un proiect care iti va aduce nenumarate beneficii in timp. Si e posibil sa pleci intr-o calatorie.