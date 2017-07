Unii barbati nu te cearta nici daca ti-ai cheltuit jumatate din salariu pe haine, bijuterii sau tratamente de infrumusetare, altii stramba din nas la fiecare bluza noua si un pic mai scumpa din sifonier. Daca te stii risipitoare, ai mare grija cand iesi cu un barbat Taur, Fecioara sau Capricorn! Ar fi bine sa tii bine tainuit acest viciu fiindca daca ti-l descopera, n-aveti viata lunga impreuna.



Cei nascuti in zodii de Pamant nu arunca niciodata banii pe lucruri inutile. Dar nici nu poti spune ca-s parteneri zgarciti. La ocazii speciale te surprind cu daruri frumoase, chiar impresionante, alese cu bun gust si costisitoare, dar nu le plac relatiile in care sunt nevoiti sa faca singuri tot efortul financiar. Pentru casatorie isi vor alege intotdeauna o femeie chibzuita, organizata, cumpatata, care sa castige bine, sa nu aiba o lista interminabila de datorii si care sa participe la cheltuielile din casa in mod echitabil. Nu de alta, dar stabilitatea financiara le ofera un sentiment de liniste, de siguranta pe care nu risca sa-l piarda pentru nimic si pentru nimeni. Ajung usor sa se simta folositi daca doar ei se ocupa de plata facturilor, a meselor in oras si a excursiilor in doi. Ii vor arage femeile independente, pe picioarele lor, pentru care cardul bancar al partenerului e doar un detaliu printre multe altele.

Daca ai mereu portofelul gol pentru ca ai aruncat banii pe nimicuri, sigur il faci sa dea inapoi si sa se intrebe daca o astfel de relatie merita investitia.

Plan de bataie

Lucrurile placute se imita, asa ca daca te incanta atentiile primite de la iubitul tau, surprinde-l si tu cu mici daruri. Poate fi un simplu tricou de mers la sala sau o sticla din vinul lui preferat, gestul conteaza si ii arata ca iti pasa, ca nu te gandesti numai la tine. Din cand in cand invita-l si tu la masa in oras, la film sau intr-un parc de distractii, bazandu-te numai pe bugetul propriu.

Cele mai cheltuitoare femei in functie de zodie

Tempereaza-te daca esti:

Berbec

Si ti se pune pata pe un obiect sau altul, de care nici macar n-ai nevoie, dar pentru care esti in stare sa folosesti cardul de credit sau banii de intretinere doar ca sa-l cumperi imediat.