foto: Ruslan Grechka, Shutterstock

Conform numerologilor, pe langa binecunoscuta Cifra a Destinului exista si alte cifre care vorbesc despre diferite aspecte ale vietii tale. Cand e vorba de modul cum reactionezi cand esti pusa in ipostaza de a trece prin schimbari importante, neasteptate, cifra relevanta este cea a Soarelui. O obtii simplu, adunand luna si ziua in care te-ai nascut si reducandu-le la o singura cifra. Daca data nasterii tale este 2 noiembrie, 2+11=13, deci 4 este iti este cifra Soarelui; daca te-ai nascut pe 5 aprilie, 5+4=9, cifra Soarelui in cazul tau. Vezi cum te influenteaza!

Cum te influenteaza Cifra Soarelui

Numarul 1



foto: videodoctor, Shutterstock

Numarul 2

Esti o supravietuitoare si o curajoasa, te arunci cu capul inainte cand e vorba de provocari si gasesti solutii salvatoare in cele mai crancene conditii de stres. Nu ceri ajutorul nimanui, faci cum iti trece prin minte, fara prea multe intrebari sau calcule. Norocul tine cu tine de cele mai multe ori, dar daca risti la nesfarsit, trebuie sa fii pregatita sa-ti asumi consecintele uneori tare neplacute.

Stai mult pe ganduri si nu actionezi pana nu gasesti varianta cea mai convenabila. Pui in balanta avantajele si dezavantajele, iar cand esti in dubiu cat de putin, ceri sfatul cunoscutilor. Analizezi orice situatie pe toate partile si urasti sa iei decizii contra cronometru, mai ales de una singura. Mereu ai un sfatuitor apropiat pe care te bazezi cu toata increderea.