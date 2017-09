Anumite arome pot functiona ca un perfect preludiu olfactiv, imbatandu-ne simturile... Aplica-le pe gat, la incheieturile mainilor, dupa ureche, in spatele genunchilor sau foloseste uleiurile esentiale pentru aromaterapie ca sa obtii o picatura in plus de pasiune in cuplu.

Uleiurile extrase din plante aromatice au efect direct asupra psihicului. Fie ca sunt ingrediente pe baza in parfumuri sau ca le folosesti ca atare, in forma concentrata (cateva picaturi de ulei esential diluate in crema ta de corp, in apa de baie sau in lampa de aromaterapie) ori sub forma de lumanari/betigase parfumate, iata-le pe cele care alunga stresul, te relaxeaza si sunt potrivite pentru intalnirile in doi, purtandu-te impreuna cu iubitul tau intr-o calatorie olfactiva pe taramurile senzualitatii. Alege-le si in functie de zodie!

Aromele care aduc dragostea pentru fiecare zodie

Ylang-ylang

Este un afrodiziac puternic, intens, care induce atractia intre parteneri, imbunatatind experientele sexuale. Daca interesul unuia dintre voi pentru momentele intime a scazut din cauza oboselii sau a stresului si aveti nevoie de relaxare, libidoul e salvat de acest ulei esential. Are efect antidepresiv, sedativ, relaxeaza corpul, alunga anxietatea si stresul, fiind folosit frecvent pentru proprietatile lui linistitoare.

Santal

Folosit in ritualuri religioase stravechi si in timpul meditatiei ca sa alunge nelinistea, anxietatea, stresul, inducand repede o stare de calm, santalul cu aroma lui senzuala te detensioneaza si te ajuta sa treci peste inhibitii in dormitor. Mareste atractia dintre parteneri si domoleste emotiile navalnice, ajutandu-te sa traiesti din plin, fara graba fiecare moment de placere.

Potrivit pentru: Berbec, Leu