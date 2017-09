Astrologie: Horoscopul lunii octombrie pentru toate zodiile

Luna plina din data de 5, in Berbec, Luna noua in Balanta din 19 si intrarea lui Jupiter in Scorpion pe data de 10 sunt evenimentele care domina luna octombrie. Tot Jupiter face niste conjunctii interesante, una cu Mercur, una cu Soarele. Fiecare in parte si toate la un loc fac, per ansamblu, din luna octombrie una reusita, dar dinamica, bulversanta in prima parte.

Horoscop luna octombrie 2017 pentru fiecare zodie

Inceputul e mai greu, zbuciumat, cu emotii si neintelegeri, mici tensiuni pe care simtim nevoia sa le lamurim rapid, dupa care devenim mai optimisti, cu chef de viata, de calatorii, de schimbari pozitive.

Horoscop octombrie Berbec – ai noroc la bani



Rutina ta zilnica nu e neaparat gresita, dar nu e cea de care ai nevoie in acest moment. Spre final de luna incearca sa schimbi ceva in program. Trebuie sa observi ce anume din stilul tau de viata actual scartaie si iti afecteaza nivelul de energie. Oricum, starea de sanatate este per ansamblu buna, daca nu luam in calcul durerile de cap trecatoare pe care ti le dau tensiunile de la serviciu. Foarte bine aspectat in perioada urmatoare este sectorul financiar. Apare o sursa noua si constanta de venit care te scapa de grija banilor pana cel putin la finalul verii viitoare. Asadar, daca se iveste sansa unei noi colaborari, nu spune nu!