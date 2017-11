Pentru 4 din cele 12 zodii, luna noiembrie a acestui an e aducatoare de noutati si schimbari. Deciziile si intamplarile de acum au ecou pe termen lung.

Zodii care isi schimba destinul in luna noiembrie

Taur



Domeniul de activitate profesionala, sentimentele, relatiile de prietenie, cele de iubire, toate pot lua intorsaturi neasteptat de benefice pentru Tauri. Lucruri la care pana de curand doar sperai, acum se materializeaza, incat nici tie nu-ti vine sa crezi ca tot ce ti se intampla e aievea. Fii pe faza si prinde din zbor ocaziile care ti se ofera si nu rata oamenii speciali care-ti ies in cale, caci nu te intalnesti prea des cu asa ceva! Exista si conflicte, diferente de opinie, dar iesi invingatoare din aceste dispute care se dovedesc oportune, pentru ca te ajuta, intr-un final, sa-ti consolidezi pozitia fie la locul de munca, fie in vreo confruntare directa cu rivalii tai. Conjunctia dintre Venus si Jupiter aduce armonie in cuplu, decizii benefice, logodna, planuri de nunta. Iubirile nascute acum sunt pe termen lung sau chiar pe viata.