Nu e intotdeauna cum scrii tu pe lista de dorinte, mai e si dupa cum crede Mosul ca meriti sau ti se potriveste. Ai incredere in el, se pricepe de minune sa citeasca-n astre si stie cel mai bine de ce ai nevoie!

Cadoul de la Mos Craciun pentru fiecare zodie

Berbec

Nu ai fost cea mai cuminte, dar directa mereu esti, asa ca Mosul sigur a aflat ce-ti doresti. Nu te supara daca nu ti se implinesc toate visurile nebunesti, o usa inchisa inseamna uneori o sansa noua si mai buna. N-ar da gres nici daca ti-ar lasa sub brad o bijuterie stralucitoare sau un set de artificii, ca tot esti fan jocuri de lumini si-ti place cand lucrurile se lasa cu scantei. Distractie sa fie!

Taur

Ai vrea sa primesti un cont consistent in banca sau macar un plic doldora de bani pe care sa-i poti cheltui dupa pofta inimii. Daca Mosul nu sta prea bine cu bugetul, macar o pusculita sub brad poti gasi, decorativa si incapatoare, pe care sa o umpli tu la momentul potrivit – toata lumea stie ca esti strangatoare. Te multumesti si cu o sampanie scumpa, un bilet la Loto si multe lozuri in plic.

Gemeni

Intotdeauna aduni prietenii in jurul tau si cel mai trist Craciun ar fi unul pe care sa-l petreci singura. Asa ca, daca de data asta nu ai organizat nimic, Mosul nu va da gres cu o petrecere surpriza. Una cu muzica berechet si cu toate jocurile de societate la pachet. O invitatie la bowling, biliard sau un curs de dans oferite in dar te fac si ele fericita.