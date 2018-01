Unii sunt de un calm imperturbabil oricat ar fi de enervante situatiile prin care trec, altii se transforma intr-un pachet de nervi de la o simpla vorba aruncata la intamplare. Cu acestia din urma trebuie sa te porti mereu cu manusi, altfel risti sa se lase cu scantei si sa... te arzi.

4 cele mai irascibile zodii

Berbec



Nu vei intalni vreodata un Berbec linistit, iar daca-l vezi foarte calm, probabil nu este in apele lui. Starea de agitatie interioara face parte din natura acestui nativ care poate sa para cu capsa pusa chiar si atunci cand nu are vreo problema serioasa. Pe cat e de vesel si zambitor uneori, pe atat de impulsiv si usor de enervat alteori. Mai ales in momentele in care are de facut ceva important si cineva il tine din treaba sau ii pune piedici. Poate deveni de-a dreptul agresiv daca-i spui ce sa faca sau daca incerci sa-l faci sa se razgandeasca legat de un aspect la care tine mult. Norocul e ca supararea trece la fel de repede precum apare.