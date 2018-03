Fiecare om are principii, valori, dorinte bine definite dupa care se ghideaza in viata de zi cu zi, cat si in situatii dintre cele mai dificile. Aceste reguli nescrise cu care rezonam sunt parte din personalitatea noastra si ne definesc actiunile. Iata care sunt primele 3 valori de capatai pentru cele 12 zodii.

Principiile de viata ale fiecarei zodii

Berbec

1. Nu pierd niciodata. Fie castig, fie invat.

2. Fac ce simt fara sa ma gandesc de doua ori.

3. Daca nerabdarea este un viciu, accept sa nu merg in Rai.

Taur

1. Ce este ieftin este scump.

2. Iau tot ce-i mai bun din orice imi ofera viata.

3. Cand spun ca am dreptate, chiar am dreptate.

Gemeni

1. Viata nu este o competitie, este o calatorie.

2. Impreuna suntem mai puternici.

3. Nimeni nu imi datoreaza nimic si nici eu altora.