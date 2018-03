Puterea este de multe feluri si vine din surse diverse. Unii sunt puternici fizic sau au o personalitate puternica, un psihic tare, putere de convingere, capacitate de a domina. Altii sunt puternici pentru ca, dimpotriva, au curajul sa-si deschida sufletul, sa-si accepte vulnerabilitatea, sa treaca peste dezamagiri si sa riste din nou. Dintre cele 12 zodii, 4 pot fi considerate cele mai puternice, desi trasaturile care le definesc sunt total distincte.

Cele mai puternice 4 zodii

Berbec

Rac

Puterea este sinonima cu un curaj neclintit in cazul Berbecilor. Sa spui fara ocolisuri ce gandesti si ce simti, sa fii sincer indiferent de context iti permiti doar daca esti un spirit liber, neinfricat, daca nu te temi de nimic si de nimeni. Berbecii au pretentia sa fie acceptati asa cum sunt si isi asuma fiecare gest, daca asa au simtit la un moment dat ca trebuie sa procedeze. Intr-adevar, risca de multe ori, dar adora provocarile si au mare incredere in propriile forte. Nu de putine ori, Berbecul este rebelul grupului din care face parte, reuseste sa-si castige prieteni si sa fie deopotriva invidiat pentru fermitatea cu care isi apara parerile.

Stii ca picatura chinezeasca era o forma celebra de tortura si mai stii ca apa poate sapa si in piatra, cu conditia sa cada mereu in acelasi loc. La fel in cazul Racilor. Puterea lor vine din insistenta, perseverenta. Atunci cand Racul isi pune in minte un lucru, consecventa lui nu cunoaste margini. Racii sunt foarte ambitiosi si hotarati, iar aceste trasaturi, alaturi de perfectionismul nativ ii ajuta sa obtina cam tot ce isi propun. Totodata, felul in care isi expun sentimentele, fragilitatea, nu este o dovada de slabiciune, ci una de putere. E nevoie de curaj ca sa treci peste o suferinta si sa incerci iarasi marea cu degetul, dupa aceea.