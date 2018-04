Nu sunt multi cei care merg la serviciu cu drag si bucurie. Daca nemultumirile se aduna, satisfactiile intarzie sa apara si te bate gandul sa te reprofilezi, e bine sa stii: caracteristicile zodiei te transforma in candidatul ideal pentru anumite meserii.

Profesia perfecta in functie de zodie

Berbec



Nu-ti surade deloc sa lucrezi pentru altii, iar daca n-ai incotro, tintesti intotdeauna o pozitie de conducere. Ai idei originale, curajoase, pe care nu te temi sa le pui in practica, asa ca faci furori in publicitate sau regie. Pentru ca ai nevoie de un job care sa-ti lase libertate de miscare sa te ajute sa-ti consumi tonele de energie, macar in timpul liber te poti face instructor de aerobic sau ghid turistic.

Taur

Iti iei munca foarte in serios. Consideri vital sa-ti cunosti in detaliu atributiile, ca sa nu ai parte de surprize. Proiectele care necesita diplomatie, rabdare si perseverenta sunt preferatele tale. Nu te lasi pana cand nu duci un task la bun sfarsit. De aceea, domeniul bancar, contabilitatea sau orice care are legatura cu finantele ti se potriveste manusa. Ai fi si un Chef talentat.

Gemeni

Esti ca argintul viu, mereu prompta, nu-ti scapa nimic si, nu de putine ori, ai idei de-a dreptul geniale. Sefii nu gresesc daca iti incredinteaza proiecte in care viteza de reactie si creativitatea sunt cruciale. Adori sa participi la evenimente, sa fii la curent cu noutatile, iar ca sa te simti implinita, ai nevoie de un job provocator, deloc plictisitor, cum sunt cele din marketing, jurnalism, comunicare.