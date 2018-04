foto: Dirima, Shutterstock

Luna asta, stabilitatea financiara constituie marul discordiei in cuplu. Poate suntem nemultumiti de modul in care partenerul cheltuieste banii sau noi insine primim critici din acest motiv, vrem sa facem economii, sa castigam mai bine, sa impartim diferit cheltuielile. Abia in ultima parte a lunii, intrarea planetei Venus in Rac ne face mai sensibili, grijulii si dornici sa petrecem timp in familie, cu cei dragi. Per ansamblu, este o perioada agitata pe plan sentimental, in care stresul si nesiguranta isi spun cuvantul, iar flexibilitatea salveaza multe situatii tensionate.

Horoscopul dragostei pentru luna mai

Horoscop dragoste Berbec

Horoscop dragoste mai Taur

Horoscop dragoste Rac mai

Horoscop dragoste mai Leu

Horoscop dragoste mai Fecioara

Nu-ti gasesti linistea si treci de la o stare la alta intr-o clipa, incat nici tu nu mai intelegi ce simti. E bine sa fii mai docila in relatia cu partenerul, sa mai si cedezi, chiar daca obiceiul iti e sa stai imbufnata zile-n sir. Stii si tu ca cat poti indulci o situatie tensionata cu un ton bland, cu un zambet, cu o invitatie la film sau la un pahar de vin. Nativele singure nu se plictisesc luna asta. Esti seducatoare si sunt sanse mari sa incepi o relatie, bazata insa mai mult pe atractie fizica, intelectuala, sau financiara pe decat pe sentimente reale.

Mai ales daca te afli la inceput de drum cu partenerul, il supui la o multime de teste. Analizezi cu prea multa rigurozitate si prea putina empatie compatibilitatea dintre voi si dorinta lui de implicare in relatie. Ar fi bine sa renunti la atitudinea nemultumita, sa pui mai mult suflet si mai putine restrictii in intalnirile voastre. Incercate sunt si casniciile blazate, in care unul dintre parteneri poate fi tentat sa calce stramb, pe fondul plictiselii si al neintelegerilor financiare din cuplu. Daca nu iei decizii pripite, vei vedea ca linistea si pasiunea revin in scurta vreme.

Chiar daca te coplesesc schimbarile prin care treci pe plan social sau profesional, partenerul te intelege si-ti este alaturi in toate modurile posibile. Ai momente cand esti de-a dreptul absenta, cu mintea la dezamagiri, castiguri, cheltuieli sau sarcini de serviciu, dar el te sustine si-ti da ragazul sa te destinzi. N-ar trebui sa ai de ce te plange pe plan sentimental, ba chiar e bine sa profiti, mai ales pana pe data de 19, cat Venus se afla la tine-n semn si te face voluptoasa, jucausa, impaciuitoare.

E posibil si chiar indicat sa discuti cu partenerul despre o schimbare in cuplu, pe care o tot amani de ceva vreme, desi ti-o doresti demult. De data asta, iti faci curaj si te gandesti mai intai la binele tau, abia apoi la ceilalti. Daca esti singura, poti intalni un barbat care iti rascoleste sentimente demult uitate si-ti schimba viata la 180 de grade. Spre finalul lunii, mai precis dupa data de 19, Venus intra la tine-n semn si te face dragastoasa, sentimentala si mai romantica decat esti de obicei.

Vrei sa obtii incuviintarea partenerului intr-o anumita privinta, posibil legat de schimbarea locului de munca sau de o cheltuiala importanta. Ai fler si nu ti-e greu sa-l atragi de partea ta, cu toate astea e foarte important sa nu te impui fara drept la replica si sa nu fortezi nota. Este o luna intensa pentru Lei pe plan sentimental, fie ca vorbim de impacari inflacarate sau de despartiri zgomotoase. Te simti vulnerabila si ai vrea sa fie cineva langa tine care sa-ti confirme ca dreptatea e de partea ta.

Ai o stare de nemultumire, de agitatie interioara data de faptul ca relatia nu evolueaza conform planurilor tale sau pentru ca ati fost nevoiti sa amanati o iesire, o calatorie. Simti ca, desi ai investit mult sentimental, realitatea nu corespunde cu ceea ce sperai. Iti doresti sa faci lucrurile sa mearga, dar nu gasesti cea mai buna cale de comunicare si faci reprosuri pe care apoi le regreti. Esti foarte transanta si in privinta prietenilor care te-au dezamagit. In a doua jumatate a lunii, ajungi la sentimente mai bune, scapi de indoieli si de gelozii.