Uranus a stationat ultima oara in zodia Taurului in anul 1934, unde a fost prezent pana in 1942. Pe 15 mai 2018, trece iarasi in Taur din zodia Berbecului si aici va ramane, cu mici intreruperi, aproximativ 7 ani, pana in aprilie 2026. Aceasta miscare astrala nu va trece neobservata pentru nimeni, chiar daca efectele ei nu apar imediat.

Schimbari importante odata cu intrarea lui Uranus in zodia Taur

Revolutie pe toate planurile

Tot Taurul este reprezentativ pentru valorile traditionale si morale de neclintit, dar si pentru cele materiale, financiare. Tocmai de aceea, inflexibilul Taur nu este o zodie in care avangardistul Uranus se simte bine, dimpotriva. Ca urmare,Multe lucruri pe care le credeam garantate, sigure, batute in cuie, le putem pierde sau se pot schimba la 180 de grade. Cu siguranta Uranus ne va da vietile si planurile peste cap, dar intr-un fel care, pe termen lung, se poate dovedi benefic.

Uranus aduce nonconformism, dorinta de libertate, idei originale, revolutionare, care pot declansa schimbari socante atat la nivel personal, relational, familial, cat si la nivel de comunitate, de tara sau mondial. In special aspectul financiar este vizat. Castigam si pierdem bani cu usurinta. Au loc restructurari administrative, rasturnari de situatii pe plan social, pot sa se schimbe categoric anumite sisteme de plata, taxe, impozite, credite, modele puternice si adanc intiparite pot pierde teren in fata altora inovatoare. Desi instabilitatea este inevitabila, avantajati pot fi oamenii obisnuiti, lipsiti de mari posibilitati, dar curajosi si calculati, care pot incepe acum o noua viata, lasand in urma obstacole sau constrangeri care pareau de netrecut. Ingradirile si restrictiile nu mai sunt acceptate, ne putem astepta la surprize, la reforme, schimbari de mentalitate, la o clatinare a valorilor traditionale rigide, inclusiv a celor legate de religie, de familie.

Nu te opune!

Vrem, nu vrem, Uranus ne va scoate din zona de confort in perioada urmatoare! Degeaba inchidem ochii sau ne ascundem, precum strutul, cu capul in nisip. Schimbarile care bat la usa nu pot fi ignorate sau ocolite. Nu avem alta varianta decat sa ne lasam purtati de val si sa ne adaptam contextelor pe care viata ni le scoate in cale. Cu Uranus lucrurile sunt mereu nesigure, nu stii azi ce urmeaza sa se intample maine. Cheia este sa fim flexibili si practici, pe cat posibil.

Testul relatiilor

Cuplurile care sunt impreuna din motive superficiale, pentru ca au obligatii comune, pentru confort financiar sau pentru ca impart un imobil au toate sansele sa se destrame. Urmeaza multe despartiri neasteptate, vizate fiind strict relatiile bazate pe interese materiale, din care lipsesc intelegerea, respectul, atractia sexuala, compatibilitatea si iubirea profunda. In special femeile sunt cele care vor sa preia haturile, sa devina puternice, stapane pe propriile vieti, independente. Iar cum Uranus ne exonereaza de constrangeri si ne elibereaza de tot ceea ce ne tine prizonieri, sansele de a se desprinde din situatii neplacute pentru a-si lua zborul sunt mari!