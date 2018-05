foto: Mila Supinskaya Glashchenko, Shutterstock

Daca verifici compatibilitatea semnelor zodiacale, nu intotdeauna cei nascuti in acelasi semn par a fi facuti unul pentru altul. Ba chiar sunt cazuri in care astrologii sugereaza ca e mai bine sa nu te implici in astfel de situatii amoroase, pentru ca energiile de acelasi fel se resping, intra in conflict si, la o adica, niciunul din cei doi nu cedeaza, daca amandoi sunt sub un semn incapatanat si orgolios, de exemplu. Totusi, sunt cateva motive interesante pentru care ati putea functiona excelent impreuna ca si cuplu.

4 motive sa ai un partener din aceeasi zodie

1. Sa impartiti acelasi semn zodical e incitant



Recunoaste, cand afli despre el ca e nascut in aceeasi zodie cu tine, nu ti se pare ca deja va leaga ceva special, ca aveti o conexiune unica, pe viata? Atractia dintre voi poate fi foarte puternica tocmai din acest motiv. E o coincidenta frumoasa, un motiv de bucurie si de lauda in grupul de prieteni. Sigur ca o sa existe si deosebiri intre voi, doar sunteti doua persoane diferite, asa ca nu trebuie sa te temi ca va veti plictisi impreuna.

2. Va recunoasteti unul in celalalt



3. Comunicati fara probleme

Chiar daca sunteti la prima intalnire, puteti avea senzatia ca va stiti de-o viata. Te uiti la el ca intr-o oglinda. In anumite aspecte nici nu mai aveti nevoie de prezentare, pentru ca va stiti prea bine caracteristicile semnului zodiacal. Sunt Rac, deci sunt sensibil, familist, empatic, dar destul de cicalitor, sunt Scorpion, deci sunt pasional, profund, dar cam posesiv si uneori dificil. Aveti aceleasi prioritati, ganditi la fel, simtiti la fel, va intelegi dorintele si asteptarile. Fie ca sunteti amandoi plini de energie si dornici de aventura, fie ca sunteti in cautarea sigurantei si a stabilitatii sau pasionati de miscare, orice interes comun nu poate fi decat de bun augur.



Uneori, ai senzatia ca stii exact ce urmeaza sa spuna sau sa faca partenerul. Dar nu pentru ca sunteti impreuna de multi ani, ci pentru ca la fel ai proceda si tu intr-o situatie similara. Lipsa intelegerii nu va fi o problema intre doi parteneri din aceeasi zodie. Fiecare stie ce vrea cel de langa el, asa ca puteti deveni usor genul de cuplu care comunica din priviri, fara sa aiba nevoie de prea multe cuvinte. Reciprocitatea va uneste si va consolideaza relatia, pentru ca, inainte de toate, sunteti cei mai buni prieteni.

4. Va acceptati mai usor defectele



Daca tu esti foarte comunicativa, te poate supara un partener tacut. La fel, daca tu esti foarte calma, si el zvapaiat. E de dorit sa rezonati in aceste aspecte. Sigur ca, daca tu insati esti impulsiva, o sa-i intelegi mai usor momentele in care isi pierde cumpatul si o sa reusesti sa i le treci cu vederea. Avand aceleasi defecte amandoi, veti avea tendinta sa le minimalizati importanta si sa fiti mai ingaduitori, ceea ce este ideal.