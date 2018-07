foto:

Planeta care iti domina zodia poate fi responsabila de unele dintre cele mai profunde trasaturi ale tale. Vezi cum iti influenteaza modul de-a fi si relatia cu ceilalti.

Planeta care te domina in functie de zodie



Berbec - Marte

Planeta masculina, a curajului, dorintei si energiei, Marte te transforma intr-o femeie independenta, luptatoare, care nu se teme sa se descurce pe cont propriu. Nu accepti sa ti se impuna limite, reguli, interdictii. Esti plina de pasiune si mereu gata de actiune. Iar daca simti tot timpul nevoia de o noua provocare, daca faci orice sa te autodepasesti, tot lui Marte trebuie sa-i multumesti.

Taur - Venus

Feminitatea si frumusetea iti sunt puse in evidenta de Venus, zeita iubirii, cea care te face atragatoare, jucausa si totodata practica, muncitoare, dornica de stabilitate, fiindca banii intra tot sub jurisdictia ei. Nevoia ta de confort, bunul gust, faptul ca iti iei in serios rolul de sotie, de mama si ca esti reprezentanta uneia dintre cele mai fidele zodii lui Venus i se datoreaza.

Gemeni - Mercur

Planeta Mercur te ajuta sa fii creativa, ingenioasa, curioasa si expresiva. Esti maestra cuvintelor, cu care te joci cu usurinta si placere deosebita. Tot ce tine de comunicare este potentat de astrul care te domina, de aceea Gemenii au multi prieteni si o usurinta extraodinara de a se adapta in situatii diverse. Da vina pe Mercur si cand esti nehotarata sau nelinistita.