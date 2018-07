foto: By GlebSStock, Shutterstock

Punem mare pret pe bunul mers al relatiilor sentimentale si suntem mai dispusi sa comunicam, sa rezolvam dileme, sa ajungem la un consens, chiar daca varianta de mijloc nu e una tocmai ideala. Tot acum putem trai una din acele iubiri de-o vara ca-n filme, ne putem indragosti nebuneste, fara sa controlam ritmul sau intensitatea sentimentelor.

Horoscopul dragostei luna august pentru fiecare zodie

Certurile, nelinistile, temerile pot fi toate date uitarii conform contextului astral care te ajuta sa impaci pe toata lumea. Relatia de iubire e surprinzator de intensa si pasionala. Desi nu stai tocmai bine cu timpul, ai toate sansele sa valorifici momente-cheie si sa aduci cuplul vostru la cel mai bun nivel la care ati fost pana acum. Daca esti singura si te bate gandul sa spui da unei propuneri indecente, nu uita ca distractia nevinovata se poate complica. Riscul sa calci stramb e la fel de mare ca dorinta patimasa!

Sentimentele trainice te ajuta sa depasesti etapele mai putin vesele prin care treci si sa gasesti raspuns la intrebari mai vechi. Ai impresia ca relatia de dragoste merge un pas inainte, unul inapoi. Planeta ta, Venus, in Balanta, te face mai comunicativa si atractiva, atenta la felul cum arati, la parfumul pe care-l porti, la combinatiile de culori seducatoare. Sustinerea partenerului nu-ti lipseste, iar daca aveti planuri legate de locuinta sau de concediu, acestea merg in directia dorita si te motiveaza.

Ar fi bune cateva zile, seri si nopti dedicate intru totul partenerului de viata sau, daca esti singura, cuceririi lui. Esti intr-o forma care nu te lasa sa treci neobservata si starnesti sentimente unde nici nu te-ai fi gandit ca este posibil. Curiozitatea ta nativa si felul in care stii sa descosi oamenii te ajuta sa citesti in spatele cuvintelor si sa faci alegerea cea mai buna. Unele relatii pot fi resuscitate, chiar daca au existat momente de cumpana, sentimente de vina si dorinta de a bate in retragere. Nu te intoarce prea mult in trecut!

La tine-n casa plutesc norisori roz. Esti intr-o dispozitie romantica si creezi din nimic oaze de liniste, de relaxare si timp petrecut in doi. Iesirile cu toata familia iti trezesc sentimente placute, de implinire sau chiar dorinta de a (mai) avea un copil. Daca vrei sa redecorezi o incapere sau intreaga locuinta, implica-i pe toti ai casei si totul va fi mai rapid, usor si nostim. Singurul pericol pentru unii nativi este plictiseala, care ii poate impinge in directia periculoasa a unei aventuri nepermise, din dorinta de a primi si de a oferi iubire si atentie.

Luna asta tot ce tine de familie si de partenerul de viata este in centrul atentiei Leilor. Riscul e sa nu reactionezi tocmai bine daca te simti neglijata sau dimpotriva, sufocata. Mai ales in a doua parte a lunii esti pusa pe fapte mari pe plan sentimental si sexual. Iti asculti instinctul, ratiunea poate sa mai astepte cat tu te distrezi! Iti doresti sa experimentezi, sa traiesti din plin si ai nevoie de un partener atent si capabil sa te iubeasca asa cum vrei tu. Ai grija sa nu te implici si sa nu te complici pentru o relatie care nu merita efortul!

Ai vrea o relatie serioasa, dar care sa nu-ti stirbeasca libertatea catusi de putin, ceea ce nu prea se poate. E bine sa nu faci promisiuni pe care n-ai cum sa le onorezi si sa nu deschizi discutii conflictuale care pot fi evitate. Finalul lunii iti aduce oportunitati la care visezi demult, poate un concediu in doi sau o schimbare de domiciliu care te apropie de partener. Poti reintalni un fost iubit, dar nu te lega la cap daca ti-a lasat in suflet amintiri dureroase. Unele lucruri nu se schimba niciodata.