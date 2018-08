Nu intotdeauna stii sa exprimi intocmai ce-ti doresti, dar trasaturile zodiei te ajuta sa faci alegerile cele mai bune si cand vine vorba de amenajarea locuintei. Iata ce ti se potriveste!

Cele mai interesante idei pentru amenajarea locuintei in functie de zodia ta

Berbec – simplu si de efect

Foto: By Africa Studio, Shutterstock

Stilul minimalist ti se potriveste cel mai bine. Foarte activa, nu petreci mult timp acasa, asa ca-ti este util un spatiu aerisit, fara obiecte inutile care sa te incurce sau pe care sa trebuiasca doar sa le stergi de praf. Putinele piese de mobilier trebuie sa fie moderne si originale. Totodata, ai nevoie de multa lumina si te binedispun contrastele si culorile aprinse, vesele, optimiste. Astrologii recomanda accente rosii sau portocalii in fiecare incapare, pentru a-ti stimula firea energica si pasionala. Citatele motivationale imprimate pe pereti sunt o idee buna, iar un sac de box te poate scapa de nervi in momente-cheie...

Taur – estetic si luxos

Foto: By Photographee.eu, Shutterstock

Pentru tine nu-i o misiune deloc usoara sa-ti mobilezi sau redecorezi locuinta. Totul trebuie sa fie clasic, dar impresionant de la prima vedere, luxos, dar si cu elemente traditionale. Cauti saptamani in sir dressingul perfect si patul cel mai confortabil, pentru ca acasa e, inainte de orice, locul tau de trandaveala. Opteaza pentru materiale si decoruri cat mai naturale (lemnul este ideal) si creeaza un spatiu verde, rustic, o oaza de relaxare plina cu plante inalte, maiestuoase. Nu trebuie sa-ti lipseasca obiectele de arta, iar in biblioteca sa se regaseasca volume de colectie si bauturi fine cu care sa-ti incanti musafirii.

Gemeni – 100% unic

Foto: By Artazum, Shutterstock

Imaginatia ta nu are limite. Nu ramai in pana de idei cand vine vorba de amenajari interioare si redecorezi sau adaugi elemente noi atat de des, incat n-ai timp sa te plictisesti. Te simti bine intr-un spatiu cat mai comod, jucaus, care sa-ti exprime natura joviala. Multi Gemeni iau in calcul daca nu o gradina, macar o terasa sau un spatiu interior generos pentru socializare, cu tot felul de gadget-uri, console cu jocuri sau o masa de biliard care sa asigure divertismentul, caci au mereu prieteni care le trec pragul. Nu lipsesc elementele de decor excentrice si simpatice, de la perne cu bufnite la masti africane.