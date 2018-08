foto: By SibFilm, Shutterstock

Este o luna potrivita unui bilant in privinta relatiei de cuplu. Ne redescoperim dorintele, visurile, cautam mai multa stabilitate. Pentru unii se pot naste pasiuni fulgeratoare, sentimente ravasitoare care dezorienteaza si dezechilibreaza, in vreme ce altii isi gasesc linistea si se bucura de intimitate cum n-au mai facut-o demult.

Horoscopul dragostei luna septembrie pentru fiecare zodie

Horoscopul dragostei septembrie Berbec

Horoscopul dragostei septembrie Taur

Horoscopul dragostei septembrie Gemeni

Horoscopul dragostei septembrie Rac

Horoscopul dragostei septembrie Leu

Horoscopul dragostei Fecioara

Daca te-ai plictisit sa fii singura, nu te grabi: poti primi o invitatie incitanta, tocmai cand te batea gandul sa-i mai dai o sansa fostului iubit. Alege dupa cum simti, dar nu te grabi sa mergi unde te duce valul. In cuplurile care-si doresc sa-si consolideze relatia, poate veni pentru prima oara vorba de casatorie la modul serios, ceea ce iti da un sentiment de siguranta. Profita de orice ocazie de a petrece timp doar tu si el! Chestiunile amoroase pot avea si implicatii financiare luna asta, evenimente de familie care presupun cheltuieli un pic peste ce-ti permite bugetul.

Distractie, multa distractie este in meniul amoros de septembrie al Taurilor, daca reusesti sa te desprinzi de responsabilitati in timpul liber si sa aduci in relatie un strop de optimism si voie buna. Nu refuza invitatiile tentante, daca esti singura sau planifica tu insati o iesire in doi, daca esti cu cineva. Pentru unii Tauri este un moment prielnic sa lase in urma o relatie sau sa puna piciorul in prag cu privire la anumite obiceiuri paguboase ale partenerului de cuplu. Acum puteti afla daca sunteti facuti sau nu unul pentru altul. Te salveaza vorbele alese cu mestesug!

E rost de indragosteala, asa ca uita-te bine in jur oriunde mergi si nu-ti subestima capacitatea de a cuceri dintr-o privire. Inceputul lunii este extrem de pasional. Daca esti deja intr-o relatie, sentimentele si starile sunt impartite. Pe de o parte, iti doresti mai mult, pe de alta, ti-e teama sa nu devina lucrurile prea serioase si sa dispara magia inceputului. Impreuna veti gasi cea mai buna cale, daca vorbiti deschis despre ceea ce va doriti si ceea ce va sperie. Puteti ajunge la concluzia ca e timpul sa va impartiti altfel responsabilitatile si timpul liber.

Chiar daca sunt multe aspecte stresante care te sacaie pe strada, la cumparaturi, la serviciu, incearca sa nu-ti versi naduful in... cuplu. Detaseaza-te de ceea ce te nemultumeste si incearca sa vezi partea plina a paharului, mai ales ca partenerul este intr-o dispozitie romantica si-ti trezeste sentimente si senzatii pe care le credeai pierdute. Nu-l ignora si nu-l lasa sa astepte. Ar fi pacat sa nu te bucuri din plin de experientele erotice intense pe care ti le-au pregatit astrele... In privinta noilor pretendenti, nu face pasi mari daca nu esti foarte sigura de ceea ce simti.

Vrei multe lucruri intr-un timp scurt si ai impresia ca partenerul nu e in stare sa tina pasul cu tine si nici nu intelege ca ai nevoie de liniste si spatiu. Fii mai ingaduitoare si nu-l implica in toate activitatile tale, asa cum nici el nu te implica in treburile lui. Ca sa eviti orice conflict, fa-i pe plac si propune-i ceva ce stii ca-l entuziasmeaza, precum o scurta excursie in doi. Daca avalansa de reprosuri continua, poti ajunge la concluzia ca e mai bine sa te indepartezi pentru o vreme, sa petreci timp de una singura si sa-ti decizi viitorul.

Iti merge atat de bine luna asta pe toate planurile, incat simti ca orice ti-ai dori de la partenerul de cuplu, vei obtine. Adevarul este ca relatia voastra se afla intr-un stadiu extrem de favorabil, iar daca-ti trece prin gand sa transformi ceea ce parea in urma cu scurt timp o simpla aventura, intr-un angajament pe termen lung, acum e momentul. Ai un farmec aparte, care-l face sa nu vrea nici in ruptul capului sa te scape printre degete. Sustine-l daca iti cere sfatul sau ajutorul si se va convinge o data in plus ca a facut alegerea cea mai buna.