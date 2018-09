Pentru unii toamna e sinonima cu frigul, cu tristetea ca a mai trecut un an, in timp ce altii abia asteapta sa se mai racoreasca vremea, sa se bucure de tabloul aramiu, de fosnetul frunzelor uscate si de activitatile in aer liber. Iata care-s activitatile preferate ale fiecarei zodii in acest sezon colorat si aromat!

Ce activitati prefera zodiile toamna

Berbec – te muti sub cerul liber

Zodie de foc, iubesti miscarea si natura, asa ca toamna e anotimpul perfect sa-ti testezi limitele. Te plimbi mai mult, alergi mai repede, faci drumetii, escaladezi munti. Nu mai e prea cald, nici prea frig, inca si te simti aproape la fel de motivata ca primavara, anotimpul tau preferat.

Taur – sa curga mustul si vinul!

Foarte practic din fire, Taurul ia ce-i mai bun din orice sezon. Iar toamna e prin excelenta un anotimp bogat, mai ales din punct de vedere culinar. Un adevarat Rai pentru aceasta zodie gurmanda, care va savura fiecare pahar cu must si va testa toate retetele delicioase!

Gemeni – rezervi urmatoarea vacanta

Tie nu-ti place toamna, te deprima frunzele uscate, vremea rece si mohorata, prin urmare profiti la maximum de prietenosul septembrie, iar din octombrie te inchizi in casa, la caldura, sub patura, cu o cana de ceai fierbinte si o carte buna, cautand oferte de vacanta in tarile calde.