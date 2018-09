In privinta unui aspect nu exista dubii: octombrie se anunta o luna intensa, in care vom trai o sumedenie de emotii. Venus retrograd in Scorpion se face vinovat de sentimente tulburatoare, obsesii, suspiciuni, dor de iubiri din trecut. Unii vor trai pasiuni inexplicabile, atractii mai puternice decat ratiunea. E un moment in care putem pune punct unei relatii toxice sau putem rescrie regulile bunei convietuiri in cuplu.

Horoscopul dragostei luna octombrie pentru fiecare zodie

Horoscopul dragostei octombrie Berbec

Horoscopul dragostei octombrie Taur

Horoscopul dragostei octombrie Gemeni

Horoscopul dragostei octombrie Rac

Horoscopul dragostei octombrie Leu

Horoscopul dragostei octombrie Fecioara

Daca esti singura, te joci cu mintile bieților pretendenti. Ii incurajezi prin atitudine, dar cand vine vorba de lucruri mai serioase, te retragi cu gratie. Sa nu te miri daca te alegi cu un admirator de care nu mai scapi. Berbecii care fac deja parte dintr-un cuplu pot deveni extrem de insistenti si un pic nesuferiti, solicitand la tot pasul declaratii si dovezi de iubire. Vrei sa ai certitudinea fidelitatii si-ti trec prin minte o sumedenie de scenarii. Sau va despartiti cu tam-tam, sau legatura se sudeaza si primesti ce vrei: va mutati impreuna, va casatoriti sau faceti un copil.

Luna octombrie e rezervata negocierilor si impacarilor, daca esti cumva certata cu fratii, parintii sau chiar cu partenerul de viata. Deschizi subiecte sensibile, vorbesti cu usurinta despre ceea ce simti si esti categorica, daca situatia o impune. Unele casnicii sau relatii de lunga durata se incheie acum, altele mai primesc o sansa. Daca esti singura de multa vreme, te poate cuprinde o dorinta de nestavilit de a relua o veche relatie, de a retrai emotii uitate alaturi de „barbatul vietii“ tale, de care soarta te-a despartit la un moment dat.

Viata sentimentala e in plan secundar pentru tine in octombrie, cand te preocupa indeosebi munca si sanatatea. Totusi, situatia te obliga sa-mi mulezi programul dupa nevoile cuiva apropiat care depinde in mare masura de tine. Ai pretentii de la partener, vrei sa-l vezi mai implicat, sa nu lase in seama ta toate responsabilitatile. Contextul astral, insa, cere si din partea ta mai multa empatie si o atitudine concilianta. Trebuie sa oferi inainte sa pretinzi. Veti face compromisuri si veti invata sa va gestionati mai bine timpul si energia.

Foarte probabil sa ai de indeplinit unele angajamente alaturi de partener, posibil legate de copii sau de parintii unuia dintre voi. E un moment in care esti tentata sa aduci in discutie marirea familiei sau alte dorinte ale tale, care nu-ti sunt neaparat impartasite. Pe de alta parte, sotul sau iubitul pot veni cu cerinte sau reprosuri neasteptate, in special legate de lucruri materiale, de modul in care gestionati banii. Nu lasa de la tine prea mult si vorbeste deschis daca ai sentimentul ca esti nedreptatita sau nemultumita de mersul relatiei.

Ai multe responsabilitati si prea putin timp pentru viata personala, asa ca lucrurile se intampla cu o repeziciune care te dezarmeaza. Tensiunile sunt inevitabile si le poti depasi doar cu mult umor, tandrete, gingasie si asigurand partenerul de intentiile tale. Comunicare nu e bine aspectata, ai o dorinta puternica de a te impune fara sa dai explicatii, insa e o atitudine paguboasa. Locuinta poate fi una din preocuparile stresante, fie ca o vinzi, o cumperi, o reamenajezi sau vrei sa te muti, se pot naste discutii in cuplu pornind de la acest subiect sensibil. Nu fi indaratnica!

Intr-un context astral tensionat si ambiguu cum este cel din octombrie, cand avem tendinta sa interpretam orice si sa cautam intelesuri ascunse peste tot, e esential sa-ti masori cu mare grija cuvintele. Si ceea ce spui si ceea ce nu spui se poate intoarce impotriva ta. Solutia este sa eviti cu tot dinadinsul discutiile in contradictoriu, sa te feresti cat poti de negativism si sa astepti sa vina vremuri mai bune. O aventura in doi, o calatorie sau o petrecere ad-hoc pot alunga incrancenarea. Daca esti singura, poti avea intalniri interesante, relaxante si amuzante, insa nu te grabi sa alegi.