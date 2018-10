Nimeni nu poate ascunde nimic de ea, insa reversul medaliei nu este valabil. Femeia Scorpion este una dintre cele mai misterioase fapturi pe care le vei intalni, plina de secrete si inconjurata de enigme. Exact cand crezi ca ai inceput s-o cunosti, iti da lumea peste cap. Iata ce ascunde!

Ce trasaturi seducatoare are femeia Scorpion

Iubire patimasa

Femeia Scorpion este considerata cea mai pasionala din intregul zodiac. Iubeste intens, profund, in egala masura emotional si fizic. Placerea sexuala este la fel de importanta pentru ea ca imbratisarile tandre si soaptele de iubire. Este genul de femeie care iti intra din asternut in suflet, te ravaseste si te face sa uiti de tine si de tot ce-a fost inainte de ea. Alaturi de ea vei cunoaste cele mai contradictorii ipostaze, unele de vis, altele de cosmar. Insa te vei simti mai viu ca oricand si asta te va face sa-ti doresti mai mult.

Gelozie fara seaman

Tocmai pentru ca este atat de importanta conexiunea sexuala pentru femeia Scorpion, nici posesivitatea ei nu cunoaste limite. Simte ca are drepturi depline asupra iubitului ei, ca sunt amandoi un singur trup. Gaseste o rivala in orice femeie din preajma barbatului ei si viseaza sa-i fie dedicate ei si numai ei fiecare zambet, fiecare atingere, fiecare compliment. Desi poate deveni sufocanta cu nevoia de control, pur si simplu nu te poti desprinde din mrejele ei. Este femeia pe care o doresti cu orice risc si care-si compenseaza defectele printr-o daruire totala, nemaintalnita.

Ironie fina

Lasa impresia ca glumeste, cand in realitate este extrem de ironica, chiar cinica, uneori. Sarcasmul ei este suficient de fin incat sa nu-l percepi din prima, iar sobrietatea pe care o afiseaza te tine la distanta si impune respect. Are un spirit de observatie care-i permite sa nu rateze niciun gest, niciun cuvant si sa se foloseasca de orice detaliu pentru a-si construi atacul, in cazul in care nu are la inima pe cineva.

Razbunare dulce

Femeia Scorpion nu lasa nimic nepedepsit. Tu pleci o seara cu prietenii, ea va lipsi o saptamana fara sa-ti raspunda nici la telefon. Pe cat de mult iubeste, pe atat de intens uraste, iar inversunarea ei atunci cand e ranita nu cunoaste limite. Poate deveni extrem de agresiva, iar veninul ei este fatal, intocmai ca al Scorpionului care o simbolizeaza. Daca o tradezi, nu te va ierta, cu adevarat, niciodata. Greu ii castigi increderea, dar foarte usor (si iremediabil) poti sa i-o pierzi.

Intuitie ireala

Ca femeia Scorpion are obiceiul sa exagereze si sa vada intrigi acolo unde nu sunt, nu e o surpriza. Dar daca pui cu adevarat ceva necurat la cale, ea e prima care simte. Chiar inaintea ta. De foarte multe ori suspiciunile ei se adeveresc si nu e femeia pe care s-o poti pacali usor. Uneori, ai impresia ca-ti citeste gandurile sau macar mailurile si conversatiile din telefon (iar in privinta celor din urma s-ar putea sa ai dreptate). In schimb, tu nu vei banui niciodata tot ce-i trece ei prin minte in momentele in care nu-ti vorbeste. Nu-si dezvaluie usor vulnerabilitatile, dar poti fi sigur ca sunt mii fotode ganduri, de temeri si de dorinte.