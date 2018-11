Harnicia Mistretului de Pamant ne va determina sa fim bine organizati, mai constiinciosi decat in mod obisnuit. Afacerile merg bine si pentru majoritatea va fi un an abundent.

Citeste si:

Horoscop Chinezesc: 2019, anul Mistretului de Pamant

Zodiac Chinezesc 2019 pentru Caine si Mistret

Caine

14.02.1934 – 03.02.1935 (LEMN), 02.02.1946 – 21.01.1947 (FOC), 18.02.1958 – 07.02.1959 (PAMANT), 06.02.1970 – 26.01.1971 (METAL), 23.01.1982 – 10.02.1983 (APA), 10.02.1994 – 30.01.1995 (LEMN), 29.01.2006 – 16.02.2007 (FOC), 16.02.2018 – 4.02.2019 (PAMANT)

Anul Mistretului se anunta unul comod, care te surprinde placut, cu conditia sa nu te izolezi si sa profiti de ajutor, cand ti se ofera. Vechile relatii de prietenie se pot dovedi nu doar reconfortante emotional, ci si foarte utile, asa ca e bine sa petreci mai mult timp cu cei apropiati, perspectiva care oricum te incanta. Cunosti multi oameni, din care unii ti se pot parea de-a dreptul fermecatori si ai vrea sa-i cunosti mai bine, gand pe care trebuie sa-l alungi imediat, mai ales daca ai un partener gelos.

Cariera

E timpul pentru un ragaz. Relaxeaza-te, preocupa-te mai mult de familie, de sot, de locuinta. Reaprinzi flacara pasiunii, traiesit momente frumoase si intense in doi.

Caminul este, de altfel, in centrul preocuparilor Cainelui in anul Mistretului. Petreci mult timp acasa si investesti in tot ce tine de confort, de la mobila din dormitor pana la vasele de gatit din bucatarie.

La serviciu, nu e momentul sa visezi cu ochii deschisi si nici sa investesti in proiecte despre care nu ai idee daca sunt profitabile sau nu. Recomandarea e sa fii practica, sa-ti faci planuri minutioase si sa avansezi din aproape in aproape. Castigurile financiare vor fi consistente, dar nu substantiale, astfel ca nu sunt mari sanse sa-ti rotunjesti contul de economii. Desi sunt perioade in care banii pot veni din mai multe surse aproape simultan, o sa-i si cheltuiesti imediat, cu gandul ca isprava se repeta. Si nu e neaparat asa. Se pot concretiza proiecte sau planuri mai vechi, de care n-ai avut vreme sa te ocupi in anii trecuti. Daca te gandesti la un nou inceput profesional, momentul este prielnic.

Dragoste

Pe plan sentimental, sunt favorizati mai ales cei singuri, care se simt mult mai atragatori si pregatiti sa se implice intr-o noua relatie. Totodata, e un an excelent pentru impacari, mai ales daca e vorba de o ruptura produsa recent. E si un an foarte bun pentru a avea copii.

Sanatate

In privinta sanatatii, afectiunile vechi si cronice iti pot da oarece batai de cap, in special daca au legatura cu inima, dar pot fi usor tinute sub control.

Lunile de care sa profiti la maximum: februarie, martie, iunie, octombrie.