Se spune ca fericirea o putem trai in fiecare zi daca stim sa ne bucuram de lucruri dintre cele mai simple. Pe tine ce te face sa fii zen?

Lucruri mici care te fac fericita in functie de zodie

Berbec – o doza de adrenalina

Daca esti Berbec, ai multa energie si te stresezi din nimic. Cand te simti trista si nefericita, ai nevoie de o activitate solicitanta ca de aer ca sa te descatusezi. Mergi la sala si alege un antrenament intens, apoi relaxeaza-te intr-un jacuzzi. Vei pleca acasa cu zambetul pe buze!

Taur – o portie de paste, un pahar de vin

Se stie ca Taurii adora linistea si intimitatea. Pentru tine, cand ai nevoie de un imbold, nimic nu e mai reconfortant decat o portie de mancare delicioasa, care sa-ti rasfete simturile si pe care sa o savurezi in tihna. Uneori nu doar dragostea, ci si fericirea trece prin stomac!

Gemeni – o carte buna

Daca te plictisesti sau nu ai cea mai buna stare de spirit, rezolvarea e simpla: o carte buna. Lectura te prinde imediat in mrejele ei, iti starneste creativitatea si te face sa visezi cu ochii deschisi. Bucuria nu-i mai mica nici daca in loc de carte iti pica ochii pe un film de Oscar.

Rac – o declaratie de suflet

Cea mai sensibila din cele 12 zodii tanjeste dupa iubire in fiecare clipa. Nu exista fericire mai mare decat timpul petrecut impreuna cu cei dragi. Imbratisarile si declaratiile de iubire sunt cel mai bun combustibil pentru sufletul tau dornic de afectiune.

Leu – o zi in centrul atentiei

Iti place sa fie toti ochii indreptati asupra ta, asa ca te face fericita orice ocazie de a fi sub lumina reflectoarelor. Un bilet VIP la film, un loc in primul rand la concertul trupei preferate, o petrecere organizata in cinstea ta iti fac inima sa bata mai repede.

Fecioara – o floare rara

Fecioarele sunt sofisticate si s-ar putea crede, imposibil de multumit. Totusi, e atat de simplu sa le faci fericite daca stii cum sa le magulesti. De exemplu, daruindu-le o floare rara, pe care sa o creasca cu grija sau sa o admire pentru perfectiunea ei.

Balanta – o programare la salon

Cu planeta Venus la tine-n semn, pui mare pret pe frumusete si nu te simti in apele tale daca nu arati impecabil. Dupa o o manichiura ca la carte, o sedinta de masaj sau un tratament facial te simti alt om, nu doar cu mintea limpede, ci si foarte atragatoare.

Scorpion – o noapte fierbinte

Erotismul Scorpionului este emblematic. Pentru tine, dragostea rezolva orice. O sticla de sampanie, un buchet de flori, o ciocolata si o invitatie de a-ti explora perechea trup si suflet, iata cadrul care te face sa te simti cea mai fericita femeie de pe Pamant.

Sagetator – o calatorie departe

Adori sa calatoresti, asa ca pentru tine fericirea e o noua destinatie de vacanta. Un bilet de avion, o invitatie la ski, o iesire cu cortul sunt daruri perfecte care te bucura oricand, indiferent ca le primesti de la altii sau ti le faci de una singura.

Capricorn – un card de cumparaturi

Tu esti intotdeauna practica. Stii ca fericirea vine si pleaca, insa atata timp cat ai liber la shopping, uite de orice necaz. Haine atragatoare, decoratiuni interioare, produse de machiaj si infrumusetare... mai ales in preajma sarbatorilor esti in al noualea cer.

Varsator – o noua provocare

Cand apare la orizont o noua aventura, tu esti prima care spune DA. Te bucuri ca un copil daca ai ocazia sa te inscrii la vreun curs, sa incerci o saritura cu cu parasuta sau daca primesti o intrare de o zi intr-un parc de distractii. Tot ce e iesit din comun te bucura nespus.

Pesti – un concediu prelungit

Intotdeauna ai restante la capitolul odihna. Seful te face fericita cand iti da o zi libera, iar partenerul de viata, daca se ofera sa aiba grija de toate treburile casnice in timp ce tu dormi si te relaxezi. Pentru tine, fericirea este sa nu pui ceasul sa sune dimineata.