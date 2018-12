In luna decembrie toti suntem cu capul in nori, visatori, ne facem sperante si planuri care se pot insa narui, daca nu suntem destul de maturi si de perseverenti. Unii devin neobisnuit de suspiciosi, de iscoditori, altii simt nevoia sa petreaca timp singuri, cu gandurile lor. In jurul datei de 7 decembrie, Luna Noua iti aduce dorinta de a incepe o relatie sau de a lupta cu toate fortele pentru iubirea ta. Inainte de Craciun, Luna Plina te tulbura putin si iti inteteste intuitia, creativitatea, inventivitatea, inclusiv in dormitor. In orice caz, decembrie 2018 e o luna buna pentru intimitate, romantism, pentru aprofundarea sentimentelor si innodarea legaturilor emotionale.

Berbec

Oricat te-ai agitat in lunile trecute pentru diverse fleacuri legate de relatia ta, acum simti nevoia de un ragaz. Esti sensibila si nostalgica, traiesti un soi de neliniste si dor, iar timpul petrecut impreuna cu cel drag functioneaza ca un balsam pentru suflet. Cum partenerul face totul ca sa te vada fericita, el este tot ce ai nevoie ca sa uiti rapid micile suparari. Daca ai trecut prin unele suferinte in ultimul an, acum ti se limpezesc gandurile si deslusesti cu luciditate de unde a pornit totul. Poti fi tentata sa te implici intr-o relatie doar de dragul distractiei!

Taur

Desi adori sa-ti petreci zilele si mai ales noptile importante in locuri luxoase, opulente, anul acesta parca preferi confortul locuintei si bratele persoanei iubite in locul agitatiei si muzicii date la maxim. Aveti nevoie de un pic de intimitate si va prinde bine timpul petrecut in doi. Daca partenerul are vreo dorinta speciala de sarbatori, fii cooperanta si bucura-te de schimbarea de planuri. In cazul Taurilor care aveau unele suspiciuni legate de partener, acestea se intetesc, dar cel mai probabil se si lamuresc, astfel ca poti decide ce ai de facut in continuare.

Gemeni

Vestile sunt bune mai ales pentru Gemenii singuri, care au tot lasat ocaziile sa treaca pe langa ei, cu un pretext sau altul. Persoana speciala pe care o astepti de-o viata poate sa-ti iasa-n cale la o petrecere, la o reuniune de familie sau pe holurile unei sali de spectacol. Daca esti deja cu cineva, finalul lunii iti aduce zile pline de farmec si de emotii constructive. Pentru Gemenii care traiesc o poveste complicata, in care e nevoie de iertare si impacare ca lucrurile sa poata continua, ei bine, astrele aranjeaza totul in favoarea ta.

Rac

E luna in care cei dragi iti aduc multa bucurie. Dorinta ta e sa-i multumesti pe toti, dar bine-ar fi sa spui ce simti, ce vrei si ce nu vrei, sa te lasi si tu rasfatata. Mai ales ca nevoia ta de liniste si de odihna poate fi impartasita de partenerul de cuplu, care va aprecia la randul lui o seara petrecuta in doi, uneia cu multi necunoscuti la masa. Cert este ca esti nedezlipita de sotul tau si de copii, iti faci multe planuri, sperante si mici bucurii. Singurii care pot trai deziluzii sunt Racii atat de indragostiti si visatori incat refuza sa accepte ca nu orice invitatie in oras inseamna o relatie de viitor.

Leu

Te simti frumoasa, atragatoare si plina de energie, stare pe care partenerul o percepe imediat. E o luna in care poti ramane usor insarcinata, asa ca ai grija unde si cand te lasi dusa de val. Nu te retine sa faci ceea ce simti, chiar daca e vorba de gesturi pasionale sau declaratii care-ti par adolescentine. Esti iubita si beneficiezi de un suport astral cum mai rar poate spera cineva! Leoaicele care au copii vor avea surprize placute, puse la cale de cei mici, iar cele singure pot intalni o partida excelenta oriunde se afla: la munte, la sala sau la supermarket.

Fecioara

Spre finalul lunii se clarifica situatii care te-au tinut multa vreme in suspans. Te lamuresti acum daca intentiile partenerului sunt reale si serioase, daca-si tine promisiunile sau doar se lauda cu cate-n Luna si in stele. Nici nu-i nevoie de prea multe cuvinte, gesturile si faptele spun tot. Simti nevoia unor schimbari, poate legate de programul zilnic sau de amenajarea locuintei, insa inainte sa demarezi ceva concret, vorbeste despre asta cu sotul, copiii, parintii. Nu de alta, dar s-ar putea ca surprizele sa nu fie apreciate in aceeasi masura de toti.

Balanta

Desi responsabilitatile te inconjoara din toate partile, cei dragi te inteleg, te sustin si te ajuta sa evadezi macar pentru cateva zile din cotidian. Nimic superficial nu te ademeneste in perioada asta, iti doresti experiente si sentimente profunde, legaminte, promisiuni. Te poate scoate din visare o propunere a partenerului de viata cu privire la amenajarea locuintei, care te solicita intr-un mod placut, dar nu neaparat in momentul potrivit. Insa esti destul de concilianta incat sa eviti discutiile si sa impaci pe toata lumea.

Scorpion

Cu Venus si Marte la tine-n semn, esti nostalgica, visatoare si treci usor de la o stare la alta. Riscul e sa interpretezi subiectiv anumite gesturi din partea cuiva din anturajul masculin, sa-ti faci iluzii care nu se vor concretiza neaparat in perioada urmatoare. Vrei sa fii laudata, apreciata, de aici riscul sa transformi un simplu compliment intr-un flirt in toata regula. Daca te afli deja intr-o relatie, preferi sa aprobi tot ce-ti propune partenerul si sa lasi in seama lui alegerea destinatiei de sarbatori. Pana la urma, tot ce ai nevoie este sa te relaxezi si sa lasi lucrurile sa vina de la sine.

Sagetator

Cei mai multi Sagetatori vor avea un decembrie de neuitat. Esti in centrul atentiei celor dragi, asa ca te simti excelent. Practic, nimic nu-ti sta in cale si, cum se spune, astrele se aliniaza in favoarea ta. Inutil de spus ca vei fi sufletul petrecerii oriunde vei merge. Daca vrei sa uiti pe cineva sau sa lasi in urma o iubire pierduta recent, e un moment prielnic sa incetezi sa te gandesti la trecut si sa faci primul pas pe un nou drum in doi! Alege cu inima, caci sunt sanse mari sa ramai o viata alaturi de persoana pe care o intalnesti acum. E momentul sa renunti la micile obsesii si la orice urma de pesimism.

Capricorn

Dispozitia sufleteasca te face sa-ti doresti momente de intimitate, de consolidare a relatiei, care poate trece la un alt nivel. E o luna cu puternica incarcatura emotionala, din care nu lipsesc momentele intense, pline de intelesuri profunde. Desi nu-ti sta in fire sa te uiti la filme romantice sau sa mergi la concerte de Craciun, de data asta tot ce are tenta magica si sarbatoreasca ti se pare tentant si induiosator. Singurul lucru care te poate incarca negativ este sa iei de bune criticile pe care altii, din familie sau anturaj, ti le aduc tie sau partenerului.

Varsator

Pentru tine, din punct de vedere sentimental, decembrie este dedicat distractiei. Alegi tot felul de moduri haioase de a te destinde alaturi de partener, dar si de a-i testa disponibilitatea afectiva si capacitatea de a tine pasul cu dorintele tale. Daca ati intampinat blocaje sentimentale, acum pot fi depasite usor, fara sa te mai intrebi daca merita efortul. Varsatorii singuri se afla intr-o dispozitie cuceritoare. Vrei sa-ti demonstrezi ca, daca vrei, poti fi irezistibila pentru oricine, cu cat mai greu abordabil, cu atat mai bine.

Pesti

E o luna in care ai sufletul plin de iubire, de sperante, de visuri. Simti nevoia sa faci bine, sa-i ajuti pe altii, sa-ti vizitezi parintii, prietenii. E foarte important si de-a dreptul decisiv ca partenerul sa se plieze pe dorintele tale, sa alegeti impreuna bradul de Craciun, sa mergeti la biserica sau sa va uitati, a nu stiu cata oara, la comedia ta preferata. Pestii nu vor sa-ti petreaca sarbatorile singuri, asa ca nu-i exclus sa-ti gasesti pe cineva tocmai cu ocazia asta si sa te indragostesti pana peste cap dupa sarutul de sub vasc! Unii vor decide chiar sa se casatoreasca.

